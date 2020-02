Tarrant et Celeste Cross Child sont deux anciens champions du marathon de la Saskatchewan, qui se déroule chaque année dans la ville. Ayant soulevé le sacre, chacun à leur tour, Tarrant Cross Child en 1998 et Celeste Cross Child en 2019, le couple a désormais à coeur de monter main dans la main sur le podium.

Pour y arriver, Tarrant et Celeste Cross Child essayeront de détrôner le record du monde actuel, établi à Bradford, en Ontario, par le couple Jake Carter et Julia Heos en 2019 avec un temps combiné de 3 heures, 12 minutes et 23 secondes.

Courir pour vaincre la dépendance

En couple depuis 20 ans, les Cross Childs ont surmonté une lutte de dix ans que Tarrant Cross Childs a eue avec la dépendance.

Pendant ma dépendance, Celeste a constaté que la course à pied l'a aidée et ... Je suis sobre depuis six ans, maintenant nous courons ensemble, nous nous entraînons dans la même équipe et nous avons pu commencer cette nouvelle vie , a déclaré Tarrant Cross Child.

Tarrant Cross Child a lutté pendant dix ans contre la dépendance Photo : Tarrant Cross Child

Cela a définitivement renforcé notre relation Tarrant Cross Child, sportif

Championne en titre du marathon de la Saskatchewan, Celeste Cross Child a déclaré qu'elle ressentait un peu de pression supplémentaire liée à la tentative de record, mais que l'entraînement en couple l'a aidée à améliorer sa performance.

C'est formidable de partager quelque chose qui est si important dans votre vie Celeste Cross Child, sportive

Tarrant et Celeste Cross Child sont en couple depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada / Morgan Modjeski

Une histoire d’inspiration