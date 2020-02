L'ex-animateur Martin Pouliot condamné à 21 mois de prison

La juge Rachel Gagnon a accepté la peine suggérée par les avocats de la poursuite et de la défense, après que Pouliot eut reconnu sa culpabilité.

Pour la toute première fois depuis le début du processus judiciaire, la victime s'est déplacée pour assister à l'audience.

Sindy St-Jean a dû réapprendre à marcher après la collision qui lui a causé de multiples fractures au bassin et un traumatisme crânien, entre autres.

La femme revenait de travailler de son quart de soirée comme chauffeuse du RTC lorsque le VUS conduit par Martin Pouliot l'a embouti à l'angle des boulevards Saint-Jacques et Johnny-Parent.

Impact à 94 km/h

L'impact a eu lieu tout près de la portière de madame Saint-Jean quelques centimètres derrière elle, heureusement , a précisé le procureur de la poursuite Jean-Philippe Robitaille.

Me Robitaille a indiqué que le taux d'alcoolémie de Pouliot était de 118 mg/100 ml d'alcool dans son sang et que son véhicule de marque Audi filait tout juste avant l'impact à 94 km/h, dans une zone où la limite est de 50 km/h.

Depuis les événements d'octobre 2017, Sindy St-Jean n'a pas été en mesure de reprendre le travail.

Martin Pouliot s'est dit désolé pour elle, lorsqu'il a pris la parole devant le tribunal.

Je pense que si on se connaissait, vous sauriez que c'est contraire à mon ADN de faire du mal aux gens. Martin Pouliot

Distraction?

Madame Saint-Jean n'a pas souhaité s'adresser aux médias, à la sortie de la salle d'audience, se disant tout simplement soulagée que le processus judiciaire soit terminé.

L'avocat de Martin Pouliot, Me Christian Bélanger, a toutefois donné la version de son client, pour expliquer l'accident. Des documents qui se trouvaient sur son pare-soleil sont tombés sur lui, et il appuyé sur l'accélérateur de façon automatique, inconsciente , a raconté Me Bélanger.

L'avocat assure que son client reconnaît son entière responsabilité et qu'il éprouve des remords sincères.

Fin de carrière

L'ex-animateur n'avait pas d'antécédent judiciaire avant cet événement qui va vraisemblablement mettre fin à sa carrière.

Ce sera pour lui impossible de continuer un métier qui pour lui, était passionnant évidemment, les portes pour lui en communication sont fermées, dorénavant , constate Me Bélanger.

En plus de la peine d'emprisonnement, Martin Pouliot s'est vu imposer une interdiction de conduire de deux ans.

Son avocat a cependant demandé qu'il puisse réclamer à la SAAQ un antidémarreur éthylométrique pour afin qu'il puisse éventuellement conduire pour le travail.