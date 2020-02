Des Métis du nord de l’Alberta se séparent de l’entité qui les représente

Ces six nations, qui comprennent Athabasca Landing, Owl River, Willow Lake, Lakeland, Chard et Fort McKay, ont également fait savoir qu’elles allaient créer leur propre organisation, sans dirigeant , selon Ron Quintal, le président des Métis de Fort McKay.

Ce dernier a annoncé la séparation jeudi, en précisant qu’il voyait plus la Nation métisse de l’Alberta (MNA) comme un club et non un gouvernement et qu’elle ne peut exercer une autorité que sur les nations qui choisissent d’être représentées par elle.

La MNA qui se décrit comme le gouvernement métis des métis de l’Alberta sur son site internet se donne pour mission de faire progresser le bien être socio-économique, mais aussi culturel des Métis de l’Alberta .

Tout ce que l’on veut, c’est représenter nos membres. Ron Quintal, président des Métis de Fort McKay

Pour Ron Quintal, cette mission n’est pas atteinte. On a eu absolument zéro soutien et zéro dollar de la MNANation métisse de l’Alberta pour quelques programmes ou services que ce soit , affirme-t-il.

Il déplore aussi que la nation métisse de Fort McKay n’a pas été invitée à participer aux conversations sur la réconciliation, la gouvernance ou les finances. Ils nous ont vraiment mis de côté , témoigne-t-il.

Une organisation qui laisse « plus de contrôle »

Il décrit la nouvelle organisation comme plus paritaire, permettant aux communautés d’avoir leur mot à dire dans le contexte plus global de la nation métisse .

Selon lui, l'organisation donnera aux communautés « plus de contrôle sur leurs propres affaires » et leur permettra de consulter directement le gouvernement fédéral, au lieu de passer par la MNANation métisse de l’Alberta .

Justin Bourque, vice-président de la nation métisse de Willow Lake, explique lui que son groupe a quitté la MNANation métisse de l’Alberta , car son président n’était pas le bienvenu aux réunions du conseil régional.

De plus, les membres de la nation qu’il représente lui ont fait savoir qu’ils étaient fatigués des luttes internes. Les années où les Métis affrontaient les Métis sans faire progresser nos intérêts communs sont révolues , fait-il savoir.

Le temps pour les Métis de travailler collectivement pour faire progresser notre nation est venu. Justin Bourque, vice-président de la nation métisse de Willow Lake

Une action qui divise les Métis

La Nation métisse de l’Alberta a affirmé dans un communiqué que les sécessionnistes appliquaient la stratégie de diviser pour conquérir .

Alors que la MNANation métisse de l’Alberta dit représenter plus de 3000 personnes au nord de la province, elle s’étonne que quelques individus tentent de parler pour 3000 métis sans même les consulter, sans avoir d’autorisation et en agissant sans transparence , cite le communiqué.

Cameron MacDonald président des Métis de Fort Chipewyan ( local 125 ) condamne cette action.

La semaine dernière, notre communauté de Fort Chipewyan a rejeté l’idée de se séparer de la MNANation métisse de l’Alberta . Maintenant, quelques individus veulent agir contre cette volonté : c’est une mauvaise chose , tranche-t-il.

De son côté, Ron Quintal affirme que d’autres nations métisses souhaitent également prendre leurs distances de la MNANation métisse de l’Alberta .

Selon lui, la prochaine étape pour la nouvelle organisation sera d'envoyer une lettre aux gouvernements provincial et fédéral, leur expliquant comment elles voient leur avenir.

Avec les informations de Jamie Malbeuf