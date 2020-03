Adopter un enfant en Asie en pleine crise du coronavirus

Philippe Fait et sa conjointe Maryse Demers sont à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, pour l'adoption de la petite Antoinette, 18 mois.

Ils devaient initialement se rendre à l'orphelinat, la veille de l'adoption officielle, pour passer trois heures avec la fillette et commencer à tisser des liens. À leur arrivée, l'orphelinat était plutôt fermé à toute personne de l'extérieur pour éviter la propagation du coronavirus.

Philippe Fait en compagnie de sa conjointe Maryse Demers et de leur fille Photo : Coutoisie Philippe Fait

On n'a pas pu y aller. On est restés à l'extérieur de l'orphelinat. J'espérais qu'ils nous laissent entrer une fois sur place, mais non. C'était vraiment strict. Ils nous ont montré notre fille par la fenêtre. On était assez loin. On ne pouvait pas distinguer ses traits , raconte Philippe Fait.

La crainte du coronavirus est beaucoup plus présente en Asie. Au Vietnam, les écoles, universités et plusieurs bureaux gouvernementaux sont fermés.

Il y a un genre de vent de panique. Tous les Vietnamiens portent un masque. C'est plus complexe pour les étrangers. Il y avait une pénurie. Le premier masque qu'on a eu, c'est le gouvernement qui le donnait gratuitement aux étrangers dans les rues , explique Philippe Fait.

Philippe Fait en compagnie de la petite Antoinette Photo : Coutoisie Philippe Fait

Dans la ville, il y a des écrans géants qui expliquent aux gens comment mettre les masques, comment se laver les mains. Ils prennent notre température tous les jours. Il y a des endroits où ils nous lavent les mains quand on arrive. Philippe Fait

Au moins un avantage

L'épidémie a tout de même un avantage. Le coronavirus a fait en sorte que les autorités ont accéléré le processus officiel d'adoption de quelques jours aux ministères de l'Immigration et de la Justice.

Je pense qu'ils voulaient qu'on parte rapidement. Tout le monde portait des masques dans la salle d'audience. On ne savait pas à qui on avait affaire. Philippe Fait

Le premier contact physique entre les parents et Antoinette a eu lieu juste avant l'audience, dans l'escalier devant l'immeuble du ministère de la Justice.

Elle est sortie de la voiture avec une nounou. Ils lui avaient mis une sorte de robe de bal. La nounou l'a mise dans les bras de ma conjointe. La petite a tendu les bras. Ma conjointe pleurait , raconte le nouveau papa.

Philippe Fait et sa conjointe après l'adoption officielle Photo : Courtoisie Philippe Fait

Ce n'est qu'un masque

Le port du masque ne semble pas empêcher les parents et l'enfant de faire connaissance.

On fait une petite routine avec elle de lavage de mains. Elle nous reconnaît avec les masques parce qu'elle voit nos yeux. On la place dans un porte-bébé. Elle voit son environnement, mais elle est collée sur nous. Ça favorise les liens. On tente de faire deux sorties par jour , illustre Philippe Fait.

Le masque peut par contre parfois s'avérer complexe à gérer avec une enfant de 18 mois qui ne parle pas le français ou l'anglais.

Ça, c'est terrible, honnêtement. Elle veut tout le temps l'arracher. Elle le lance par terre. On fixe le masque au porte-bébé pour qu'il tienne en place devant sa bouche. Quand son masque descend un peu, les gens dans la rue nous le disent, nous font des signes , mentionne le papa.

Même le trajet de retour de la famille, le 4 mars prochain, est influencé par le coronavirus.

Notre billet de retour passait par la Chine. On a dû changer nos billets pour passer par le Japon. Il y avait trop de gens qui changeaient leurs dates parce que les vols étaient annulés entre la Chine et le Canada. On ne pouvait pas devancer nos vols non plus , raconte Philippe Fait.

Avec la collaboration de Camille Simard