L'UQAT continue de prendre de l'expansion à Mont-Laurier

Le cours sera offert dès l'automne prochain et s'adresse aux étudiants de Mont-Laurier et de l'Outaouais, entre autres.

L'idée de mettre en place ce cours vient d'une demande du milieu, explique le directeur Stéphane Lapointe.

Notre rôle à nous c'est toujours d'évaluer les besoins du milieu en tenant compte de l'adéquation qualification de la main-d'œuvre et des postes à pourvoir et on se rend compte que les commissions scolaires ont vraiment besoin d'avoir des enseignants de milieu secondaire , dit-il.

Chez nous, on a deux commissions scolaires, la Commission scolaire Pierre-Neveu et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. Ils nous ont sollicités à cet effet et c'est exactement pour ça qu'on va dans cette avenue-là , ajoute-t-il.

Présentement, 436 étudiants poursuivent leurs études au centre de l'UQAT à Mont-Laurier.

Stéphane Lapointe affirme que le centre poursuit son expansion, une preuve qu'il est utile pour la région.

D'ailleurs, il vient d'aménager de nouveaux locaux dans la Maison de l'entrepreneur au centre-ville de Mont-Laurier.