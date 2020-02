Blocages ferroviaires : faut-il craindre le pire?

Mouvements répandus

Pascal Lupien, professeur de science politique au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, concède que c'est la première fois que le Canada fait face à des manifestations autochtones aussi répandues.

On a vu quand même les mouvements de solidarité dans les années 80 avec la crise d'Oka, mais pas à cette échelle , souligne-t-il, ajoutant que les réseaux sociaux jouent probablement un rôle pour faire passer le message d'une communauté à une autre.

Mais l'enjeu dans ce cas précis - le gazoduc Coastal GazLink - déborde des communautés autochtones.

Des divisions complexes

La préoccupation portée par des Autochtones divise aussi des Autochtones et traduit une division plus large au sein de l'ensemble de la population canadienne. Elle montre une tension entre les besoins de développer l'économie, de préserver l'environnement et de prendre en compte les revendications des Autochtones.

Qui s'oppose au projet de Coastal GasLink en Colombie-Britannique? Ce sont les chefs héréditaires (un mode de gouvernance traditionnel) des Wet'suwet'en et une partie des Wet'suwet'en qui s'opposent au projet de gazoduc en construction entre Dawson Creek et Kitimat, en Colombie-Britannique. Les chefs héréditaires affirment qu'ils sont les seuls à pouvoir consentir à un projet qui traverse leur territoire ancestral, qui n'a jamais été cédé par traité. De leur côté, 20 conseils de bande, dont 5 conseils de bandes wet'suwet'en, le long du tracé du gazoduc, ont approuvé le projet.

Les manifestants s'opposent à la construction du pipeline de Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Certaines Premières Nations sont favorables aux projets de pipelines et y voient une possibilité d'y gagner un revenu pour leur communauté. Ce n'est pas non plus tous les non-Autochtones qui sont en faveur. En fait, on sait qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui s'inquiètent du changement climatique , explique M. Lupien.

Les blocages ferroviaires reliés à Coastal GazLink auront montré que ce projet divise les Canadiens.

Ils auront aussi mis au jour comment cette division trouve écho à l'intérieur des communautés avec des chefs héréditaires hostiles au projet et des chefs de bandes qui y sont plutôt favorables.

Même si ça peut paraître comme ça dans les médias, et il y a certains partis politiques qui essaient de donner cette impression-là, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas les Autochtones contre le reste de la population Pascal Lupien

Le professeur Pascal Lupien se spécialise notamment dans la communication politique et la participation à la vie démocratique. Photo : Pascal Lupien

Expression démocratique

Nous assistons en fait à un phénomène d'expression démocratique. La Charte canadienne des droits et libertés autorise des manifestations, même si les gouvernements, les agences de réglementation et les cours se sont prononcés sur les projets contestés.

De plus, après une quinzaine d'années de tergiversation, le Canada compte finalement adopter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones avant la fin de 2020.

Ce contexte rend donc la situation plus complexe et baisse l'ardeur à recourir à la méthode forte, malgré un impact économique réel, notamment sur les transporteurs ferroviaires et leurs clients.

Le gouvernement de Justin Trudeau espère une solution pacifique, alors que des provinces s'impatientent et que l'opposition accuse Ottawa d'être inactif et de laisser dégénérer la situation.

Un manifestant tient une pancarte sur laquelle on peut lire : « Liberté, liberté d'expression, capitalisme ». Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Ottawa ne pourra pas s'affranchir du dilemme de la démocratie qui consiste à pouvoir décider et agir en tenant compte de l'opposition. Il n'y a pas de solution qui va satisfaire tout le monde : on oublie souvent que dans une société très complexe, des fois, il n'y a pas de solution. Et ça, c'est une réponse que les gens ne veulent pas entendre , ajoute Pascal Lupien.

Démocratie stable

Je crois que, dans une démocratie, nous devrions pouvoir vivre, même sans unanimité. Dans une démocratie stable, il faut que les perdants acceptent les règles du jeu, le fait qu'ils ne peuvent pas toujours avoir ce qu'ils veulent et la légitimité de la majorité ou du gouvernement élu par une majorité , croit le politologue.

Le Canada n'a pas à désespérer de la crise actuelle. Son histoire contraste avec celles des pays où des divergences dégénèrent facilement en rivalités et en violences au risque d'éclater.

Les Autochtones font partie d'une mosaïque qui a mis ensemble, avec eux, des gens venus de tous les horizons pour partager une même identité et bâtir leur vie au gré des défis auxquels toute société peut avoir à faire face en matière d'économie, de santé, d'environnement, de droit, etc.

J'espère que la crise actuelle reliée au gazoduc Coastal GazLink servira de rappel à ce défi permanent de préserver une démocratie stable. C'est celui d'être capable de trouver des terrains d'entente entre les intérêts particuliers et les intérêts communs, celui aussi de découvrir la dimension nationale dans ce qui a commencé à émerger comme un intérêt particulier.