Des drones au service de la Municipalité de Plessisville

Plessisville vient de dévoiler les détails d’un partenariat avec l’organisme iVÉO qui comprend une vingtaine de missions sur son territoire.

L’objectif est de tester cette technologie afin de simplifier la mise en oeuvre de divers projets pour une meilleure gestion des infrastructures municipales.

La Ville utilisera notamment cette technologie cet hiver pour évaluer les pertes de chaleur sur ses immeubles municipaux à l’aide d’outils de thermographie.

Ça permet à une technologie de pointe de venir nous aider dans des besoins très concrets. On sait que des villes comme Plessisville sont engagées dans un grand processus de gestion des actifs. On veut vraiment aller évaluer les besoins dans les prochaines années en terme de réfection et d'amélioration de nos bâtiments sans déployer nécessairement beaucoup de ressources sur le terrain , a expliqué la chargée de projet à la Ville de Plessisville, Marie-Pierre Paquette.

La Ville de Plessisville utilisera des drones pour vérifier l'état de ses infrastructures. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Au printemps, les drones seront, par exemple, utilisés pour effectuer une recension des nids de poule à colmater.

Cette nouvelle façon de faire, assure la Ville, devrait faciliter le travail des employés municipaux.