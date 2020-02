Lebel-sur-Quévillon : un blocus ferroviaire qui dérange

Aux yeux d'Alain Poirier, il s'agit d'une situation inacceptable et il craint également que les pertes d'emploi augmentent.

Il déplore que des travailleurs qui n'ont aucun lien avec le blocus finissent par en subir les conséquences.

Nous ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une avancée de ce blocus-là et que le gouvernement discute avec les communautés autochtones pour obtenir un règlement, de façon pacifique, évidemment , commente M. Poirier.

On veut que ça bouge, c'est sûr, car il faut comprendre que même si tout se termine et qu'au cours des prochaines semaines ça se déroule bien, il faut savoir que nous ne savons pas pendant combien de temps les travailleurs vont subir les impacts , ajoute-t-il.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon croit que les gouvernements auraient intérêt à jeter un œil sur ce qui se fait dans le Nord québécois en ce qui concerne les relations avec les Autochtones.

Dans le Nord-du-Québec, on travaille beaucoup avec les Autochtones et les Cris et je souhaite que cet exemple soit pris pour des communications et des discussions, car je pense que nous sommes un exemple à suivre , lance-t-il.