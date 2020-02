Nouvelle interruption de services en chirurgie et en obstétrique à La Pocatière

Les services en chirurgie et en obstétrique de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière sont suspendus jusqu'au 6 mars.

Le Comité « Mes soins restent ici » se dit déçu de constater cette interruption de services malgré deux ententes conclues en novembre dernier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Ces ententes entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et les médecins spécialistes prévoyaient la création d'équipes volantes de médecins remplaçants en chirurgie et en obstétrique pour prévenir les ruptures de service.

Ces accords doivent entrer en vigueur de manière progressive d'ici avril 2020.

Les usagers de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière ont connu de nombreuses ruptures de services en chirurgie et en obstétrique au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le Comité « Mes soins restent ici » fait valoir que peu de moyens sont en place pour faire respecter ces nouvelles ententes, puisqu'aucune pénalité n’est prévue en cas de rupture de services.

Dans l'entente avec les anesthésiologistes, il y avait des pénalités de prévues [...] s'ils ne se présentaient pas pour remplacer ou s'il n'y en avait pas de disponibles. Tandis que dans l'entente avec les chirurgiens, il ne semble pas y avoir cette pression envers cette pression-là envers eux autres pour les, entre guillemets, forcer, à venir en région pour aider l'équipe locale , soutient le porte-parole des citoyens du comité « Mes soins restent ici », Jean Martin.

Un programme de jumelage en anesthésiologie qui a aussi été mis en place il y a un an.

Avec les informations de Patrick Bergeron