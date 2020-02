Une exposition décortique les liens entre Terre-Neuve et le commerce des esclaves

L’exposition What Carries Us: Newfoundland and Labrador in the Black Atlantic, présentée par la commissaire Bushra Junaid, rappelle que pendant des siècles, des marchands de poisson et des constructeurs de navires terre-neuviens ont aidé à nourrir et transporter des milliers d’esclaves. En échange, les Terre-Neuviens ont profité de la mélasse, le sucre et le rhum produits aux Caraïbes.

Cet aspect sombre de l’histoire terre-neuvienne est peu discuté à Terre-Neuve, selon Bushra Junaid.

La commissaire Bushra Junaid présente l'exposition What Carries Us: Newfoundland and Labrador in the Black Atlantic au musée provincial The Rooms. Photo : Gracieuseté / Bushra Junaid

Si vous parlez aux Terre-Neuviens, vous allez voir qu’ils savent qu’il existe des liens entre Terre-Neuve et les Caraïbes. Ils vont mentionner le commerce, la morue et le rhum , explique Mme Junaid, née en Jamaïque, mais qui a déménagé à Saint-Jean à l'âge de 2 ans.

Mais je suis allé à l’école ici et je n’ai jamais été sensibilisée à la profondeur de cette histoire et de ces liens. Bushra Juanid, commissaire

L’exposition déborde d’œuvres s’inspirant des échanges commerciaux entre Terre-Neuve et les Caraïbes, et les impacts culturels de l’arrivée des Noirs en Amérique.

L'oeuvre interactive de l’artiste torontoise Camille Turner, The Afronautic Research Lab - un projet présenté à la Biennale Bonavista l’été dernier - expose une archive interactive où les visiteurs peuvent voir des preuves que 19 bateaux négriers ont été construits à Terre-Neuve pendant le 18e siècle.

L’exposition compte aussi le costume d’un marin noir - un habillement datant du 18e siècle, mais retrouvé à L’Anse-au-Loup, en 1987 - qui rappelle la présence des Noirs lors des expéditions de la chasse aux baleines sur la mer du Labrador.

Ces œuvres et d’autres documents tirés des archives entourent le projet audiovisuel de John Akomfrah, Vertigo Sea. Cette série de trois vidéos explorant l’histoire des migrations et de l’esclavage a été tournée, en partie, au large de Terre-Neuve.

Terre-Neuve est souvent oubliée dans les cartes montrant la traite des esclaves , explique Shelley Miller, dont l’oeuvre Trade présente une murale de style portugais fabriquée uniquement avec du sucre, l'une des ressources produites par des esclaves qui a alimenté le pouvoir des empires coloniaux pendant des siècles. Terre-Neuve a joué un rôle important en tant que colonie britannique.

La murale Trade de l'artiste Shelley Miller est fabriquée unqiuement avec du sucre, l'une des ressources produites par des esclaves et envoyées à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Susciter la réflexion

Ce n’est pas la première fois que Bushra Junaid présente une exposition conçue pour forcer les Terre-Neuviens à réexaminer le rôle de leur province au sein du commerce triangulaire et de la colonisation. Mme Junaid a organisé sa première exposition sur les liens entre Terre-Neuve et le commerce des esclaves en 2016, à la galerie Eastern Edge à Saint-Jean.

Les gens vont parfois avoir honte ou avoir une attitude défensive , observe-t-elle. Mais ce qu’on expose ici est factuel. Les visiteurs qui viennent voir cette exposition n’étaient pas vivant quand ces événements ont eu lieu, et ce qu’on essaie de dire c'est : “Réfléchissons à pourquoi nous sommes ici, à comment nous sommes arrivés ici et à comment nous continuons à évoluer”.

J’espère que les gens vont quitter l’exposition en se disant, “Wow. J’ai appris quelque chose que je ne savais pas. Je suis un peu estomaqué que je ne le susse pas déjà et je vais aller creuser la question”.

L'exposition ouvre ses portes vendredi.