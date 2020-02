Phénix : manifestation pour souligner « 4 ans d'enfer »

Chris Aylward, président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Depuis quatre ans, les fonctionnaires soumis à Phénix sont sous-payés, surpayés ou parfois pas payés du tout, a rappelé l'Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ).

On est ici avec un message clair pour le premier ministre Justin Trudeau. Revenez à la table de négociations, on veut un contrat de travail décent pour les travailleurs de l’État qui respecte au minimum le coût de la vie et on veut un dédommagement équitable pour les travailleurs du a phénix , soutient Mme Picard.

Si on n’a pas ça faut s'attendre à ce que la fonction publique fédérale, dès le mois de mai, soit en grève générale illimitée, donc 140 000 fonctionnaires, partout au pays, dans les rues à manifester. Magali Picard, vice-présidente nationale exécutive de l'Alliance de la fonction publique du Canada

Les membres de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada commencent tout juste à avoir accès à des réclamations et à des indemnités pour leurs pertes financières et personnelles liées aux problèmes de Phénix.

La vice-présidente nationale exécutive de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Selon Mme Picard, plus de 200 000 travailleurs ont été touchés de près ou de loin par les ratés de Phénix.

De son côté, le Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Steven MacKinnon, maintient que le gouvernement fédéral déploie tous les efforts possibles pour corriger la situation.

On ne ménage aucun effort pour ce qui est de la réduction des transactions en attente , a souligné le député libéral de Gatineau. Les progrès sont encourageants. Pas assez rapides aux avis de nos employés, pas assez rapides à mon avis. On continue de pousser et on ne lâchera avant que l'on atteigne le zéro transactions en attente .

M. MacKinnon n'a pas cependant précisé quand les problèmes seront tous réglés.

Des témoignages-chocs

Le fonctionnaire Jean-Nicholas Cyr subit encore les contrecoups de Phénix. Sa conjointe attend leur deuxième enfant, mais il ne sait pas s’il pourra prendre son congé de paternité. Une angoisse qu’il a vécue lors de la naissance de leur premier enfant.

Le fonctionnaire Jean-Nicolas Cyr s'est adressé aux autres manifestants venus dénoncer les ratés du système de paie Phénix mis en place il y a quatre ans. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L’argent c’est une chose, mais tout le temps perdu, il n'y a pas de prix là-dessus. Jean-Nicholas Cyr

Une soixantaine de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du premier ministre le 28 février 2020. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

J’aurais pu passer du temps avec mon père avant qu’il meurt du cancer, témoigne M. Cyr. J’aurais pu passer du temps avec ma petite lorsqu’elle est née. Tout ça, c’est des moments que je n’aurai plus, que je ne peux pas ravoir, des moments qui auraient dû être beaux, simples. Entre temps moi je vivais cet enfer-là.

Il croit que les améliorations apportées au système de paie donnent des résultats encourageants. Il demande maintenant au gouvernement d’appuyer les travailleurs.

De son côté, Crystal Waren a reçu par erreur 22 000 $ sur sa paie, une somme sur laquelle elle a été imposée. Elle dit vivre depuis un véritable cauchemar.

Crystal Waren témoigne des maux de tête qu'elle vit depuis les ratés de Phénix. Photo : Radio-Canada

Jusqu'à présent, nous avons dépensé 7 000$ de notre propre argent en raison de vérifications de revenus que nous n'avons même pas gagnés , soutient Mme Waren.

Comme plusieurs manifestants sur place, Mme Waren dit en avoir assez .

Fabienne Jean-François est représentante syndicale auprès de ses collègues du bureau de Service Canada à Montréal. Elle s’est déplacée jusqu’à Ottawa pour manifester, mais surtout pour faire entendre le message des syndiqués qu’elle représente .

Fabienne Jean-François est représentante syndicale auprès de ses collègues du bureau de Service Canada à Montréal et membre de l'AFPC. Photo : Radio-Canada

Un membre qui m’a dit que ça a été un réconfort pour lui quand il avait appris que sa conjointe avait perdu son enfant parce que c’était un stress financier de moins. Fabienne Jean-François, fonctionnaire et représentante syndicale

Selon Mme Jean-François, entendre des histoires comme ça, ça affecte ta loyauté contre ton ministère . Elle réclame des excuses du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Yasmine Mehdi