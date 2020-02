Phénix : manifestation pour souligner « 4 ans d'enfer »

Depuis quatre ans, les fonctionnaires soumis à Phénix sont sous-payés, surpayés ou parfois pas payés du tout, a rappelé l'Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ).

On est ici avec un message clair pour le premier ministre Justin Trudeau. Revenez à la table de négociations, on veut un contrat de travail décent pour les travailleurs de l’État qui respecte au minimum le coût de la vie et on veut un dédommagement équitable pour les travailleurs du a phénix , soutient Mme Picard.

Si on n’a pas ça faut s'attendre à ce que la fonction publique fédérale, dès le mois de mai, soit en grève générale illimitée, donc 140 000 fonctionnaires, partout au pays, dans les rues à manifester. Magali Picard, vice-présidente de l’exécurit national, AFPC Alliance de la fonction publique du Canada

Les membres de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada commencent tout juste à avoir accès à des réclamations et à des indemnités pour leurs pertes financières et personnelles liées aux problèmes de Phénix.

La vice-présidente nationale exécutive de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Selon Mme Picard, plus de 200 000 travailleurs ont été touchés de près ou de loin par les ratés de Phénix.

