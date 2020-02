Chantons Moncton Sings : un rendez-vous musical réussi

Le festival Inspire, connu pour ses murales dans le Grand Moncton, propose depuis quelques années d’élargir son champ d’activités en incluant diverses expériences culturelles et sociales.

Inspirée par les soirées Choir! Choir! Choir! à Toronto ou The Big Sing à Halifax, Lisa Griffin, souhaitait implanter ce nouveau rendez-vous à Moncton.

Lisa Griffin croit que la musique est une activité sociale bonne pour la santé mentale. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Mardi soir, le barFurnace Room était plein à craquer. Près de 120 personnes ont bravé le froid hivernal pour chanter Take on me, un classique des années 80.

Le déroulement de la soirée est simple, les participants connaissent ou apprennent la chanson à l’avance. À leur arrivée, on leur remet les paroles, ils sont ensuite divisés en quelques groupes.

Sous la direction d’un chef de chœur, chaque groupe apprend sa partie à l’oreille. Deux heures plus tard, les voix s’unissent pour chanter la chanson, comme le ferait une chorale.

L'enthousiasme et la bonne humeur de James Snelgrove ont certainement contribués au succès de la soirée. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

James Snelgrove enseigne la musique dans une école secondaire anglophone de Moncton. Il a l’habitude de diriger des chorales, mais n’avait jamais tenté l’expérience avec des amateurs, dans un bar.

C’est une première , lance-t-il, enthousiaste.

Une activité qui rassemble

L’instigatrice du projet souligne qu’aucune expérience n’est requise pour prendre part à l’événement. Certains n’ont donc jamais chanté dans une chorale auparavant.

Dirigés par un chef de choeur, les participants forment une chorale le temps d'une soirée. Même ceux qui n'ont pas d'expérience musicale arrivent à reproduire les harmonies. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Cela représente à la fois le défi et le charme de cette activité, selon le chef de chœur.

C’est un défi de diriger des gens qui n’ont jamais chanté dans une chorale, mais c’est plus décontracté. Les gens s’amusent à répéter et ça donne une ambiance conviviale. James Snelgrove, chef de chœur

L’une des participantes, Lise Dignard, a l’habitude de chanter dans une chorale, elle confirme que le groupe est moins discipliné .

Lise Dignard croit que toutes les occasions sont bonnes pour chanter. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

On pratique dans une église nous autres, il n’y a pas trop de boisson , lance-t-elle à la blague, un verre de vin devant elle.

Malgré des connaissances musicales variées, les participants arrivent à créer quelques moments dignes d’un vrai chœur.

La première fois où les voix se sont unies pour entonner la phrase « take me home« , tous se sont exclamés de joie, fascinés par la beauté de leur harmonie.

Je dirige des chorales depuis plusieurs années, il y a toujours ce moment où les voix s'unissent pour former une harmonie qui donne des frissons, j’en ai eu ce soir! James Snelgrove, chef de choeur

C'est extraordinaire , lance le participant Cyril Johnston.

Cyril Johnston était émerveillé par les harmonies que le groupe arrivait à créer. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Tout d'un coup ça arrive, une harmonie, je ne m'attendais pas que ce ce soit si beau. Cyril Johnston, participant

Le chant, bon pour le moral

Des francophones et des anglophones de toutes les générations tenaient à participer à cette soirée pour le simple plaisir de chanter.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, était heureuse de voir tous ces gens réunis.

La mairesse de Moncton admet que ses talents de chanteuse sont limités, mais qu'elle avait envie de se prêter au jeu. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

C’est incroyable de voir tout le monde ensemble, avec un but commun. Dawn Arnold, mairesse de la ville de Moncton

Teagan Léger, avait déjà entendu parlé de ce type d’événement et se réjouit de maintenant pouvoir y participer dans sa ville.

C’est thérapeutique et libérateur , explique-t-elle.

Plusieurs participants sont venus en groupe pour chanter et prendre un verre. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

L’organisatrice de la soirée, Lisa Griffin, estime qu’il s’agit d’une belle occasion de sortir de chez soi, de socialiser, et de faire une activité qui favorise le bien-être.

Un rendez-vous mensuel

Le Festival Inspire souhaite présenter Chantons Moncton Sings chaque dernier mardi du mois.

Les participants présents étaient invités à soumettre leurs suggestions musicales pour le rendez-vous suivant.

Une centaine d'amateurs de musique se sont réunis dans un bar de Moncton pour chanter. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

De nombreux styles musicaux ont été évoqués, passant de Abba à Shania Twain.

À la lumière de la première soirée, il est à parier que les prochains rendez-vous seront un succès.