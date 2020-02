Un premier mini-album pour la formation septilienne Dan et les monstres

Le musicien et luthier de formation Daniel Otis travaille depuis longtemps sur les chansons qui composent son premier mini-album, intitulé Les Yeux fermés. Lancé cet hiver, il donne à entendre le folk dépouillé de sa formation, Dan et les monstres.

Le Septilien Daniel Otis raconte avoir commencé la musique à l’aube de l’adolescence.

J'ai eu des parents qui faisaient de la musique, donc ça a toujours baigné chez moi. [...] Il y a quelque chose de très familial pour moi dans la musique. Daniel Otis, auteur-compositeur-interprète

Aussitôt que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai laissé les jeux vidéo et j'ai commencé à faire plein de petits projets. On a sorti des démos, on a participé à des concours [...]. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée du EP est venue , raconte-t-il.

Ce mini-album prend cependant du temps avant de voir le jour. La vie prend le dessus et le projet est relégué à la longue liste de rêves qu'entretient le compositeur.

Ce n'est que lorsqu'il apprend qu'il sera père que l'urgence de composer le reprend.

Quand tu vas avoir des enfants, tu [te demandes] : "qu'est-ce qu'ils vont percevoir de moi? C'est quoi mon identité à moi?" Pis j'avais le goût que ça, ça fasse partie de moi, parce que je l'avais toujours cru dans ma tête que j'allais [composer de la musique].

Daniel Otis propose alors à la violoniste septilienne Myriam Saucier de se joindre à lui. Ensemble, ils fabriquent de toutes pièces les quatre pistes qui composent Les Yeux fermés. De façon artisanale, loin des studios et à l'abri des regards, ils inventent un son qui leur ressemble.

Quand on le fait nous-mêmes, on peut recommencer tant qu'on veut. On n’a pas le gars du studio qui dit "tu la fais-tu, ta track?" Donc c'est comme ça qu'on a pu faire l'album. C'est des amis qui donnent des conseils, après ça, on fait des prises de son ici, on regarde ce que ça donne, on recommence des choses. Je dirais que [pendant] quasiment deux ans, on a travaillé là-dessus , souligne M. Otis.

Le mini-album n'est paru qu'il y a un mois, mais le duo considère déjà faire paraître d'autres compositions.

D’après le reportage de Nicolas Lachapelle