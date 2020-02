Les marchés boursiers ouvrent la journée en forte baisse

Toujours atteint par la perte de confiance des investisseurs face à l’épidémie de coronavirus, l’indice Dow Jones a perdu plus de 3 % de sa valeur vendredi matin dans l'heure qui a suivi l’ouverture des marchés à la Bourse de New York. À Toronto, le TSX est passé en correction boursière.

Le Dow Jones, qui a perdu plus de 3400 points depuis le début de la semaine, a connu sa pire séance jeudi après avoir perdu près de 1200 points en une seule journée. Trente minutes après l'ouverture, l'indice phare de la Bourse de New York avait déjà perdu 1000 points, avant de reprendre un peu de terrain.

Le NASDAQ, qui a aussi connu une semaine difficile, a commencé la journée en recul de plus de 2 %, soit une perte de près de 200 points.

L’indice S&P 500 a, quant à lui, subi une baisse de près de 3 % au cours de l'avant-midi.

Tout comme le Dow Jones, le NASDAQ et le S&P 500 sont désormais considérés en zone de correction boursière après avoir perdu plus de 10 % de leur valeur au cours des 10 dernières séances.

La Bourse de Toronto en correction boursière

La situation n’est guère mieux sur les marchés à la Bourse de Toronto où le TSX accusait un fort recul de 789 points à 11 h vendredi matin, soit une perte de valeur de 4,72 %. L’indice qui a perdu plus de 11 % de sa valeur depuis son sommet du 20 février est lui aussi passé en correction boursière.

Rappelons que jeudi, les marchés boursiers ont été secoués par une forte baisse de valeur des principaux indices dans le monde en raison de la crainte d’une pandémie de coronavirus qui affecte le transport des marchandises et des personnes dans le monde en plus de miner la confiance des investisseurs qui redoutent les pertes économiques et les risques accrus que présente cette situation inattendue.

Les principaux indices européens ont aussi commencé la journée par des baisses marquées de leur valeur à la mi-journée, l’indice Dax de la Bourse de Francfort accusait un recul de 3,71 %, alors que le CAC 40 était en recul de 3,3 %. L’indice londonien FTSE 100 encaissait pour sa part une perte de 4,15 % de sa valeur.

Considérant le vent de panique qui s’est emparé des marchés financiers cette semaine, les analystes s’attendent à ce que les marchés continuent de chuter au terme de cette semaine qui fut la pire qu’on ait vue sur les marchés depuis la crise financière de 2008.

Vent de panique

Depuis l’éclosion du coronavirus, l’économie de la Chine tourne au ralenti. Photo : Reuters

Pour le vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance, Clément Gignac, ce vent de panique qui souffle sur les marchés est très majoritairement attribuable à l’incertitude que présente l’éventualité d’une pandémie de coronavirus.

Il y a une semaine, dix jours, les gens pensaient que ce serait limité à la Chine et que les autres continents ne seraient pas affectés , a expliqué M. Gignac sur les ondes d’ICI RDI.

Au niveau de la santé publique, les gens font les bonnes choses, par contre ça entraîne la crainte d’un ralentissement économique parce que les gens voyagent moins. On voit des annulations d’événements, de congrès et aussi la chaîne d’approvisionnement mondiale parce que la Chine c’est très important.

Une baisse aussi rapide en l’espace de cinq ou six jours, c’est du jamais vu depuis qu’on tient des statistiques boursières. Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance

Malgré cette importante correction qui bouleverse les marchés boursiers de la planète, Clément Gignac n’entrevoit pas de récession mondiale, du moins à court terme parce que l’histoire démontre que c’est souvent temporaire. C’est pendant trois ou même six mois, mais on découvre un vaccin et par la suite les craintes diminuent .