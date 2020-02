Est-ce la fin de la « collaboration » à l'Assemblée législative de l'Î.-P.-É.?

La « collaboration » entre le gouvernement et l'opposition à l'Île-du-Prince-Édouard est-elle arrivée au bout du rouleau? Dix mois après l'élection d'un gouvernement minoritaire, le chef de l'opposition officielle, Peter Bevan-Baker, laisse entendre que son parti est prêt à jouer un rôle d'« opposition plus vigoureuse » à l'avenir.

Le chef du Parti vert admet qu'il a été difficile pour sa formation de trouver un équilibre entre son engagement à travailler en collaboration avec les autres partis, et le rôle traditionnel d'un parti d'opposition qui est de demander des comptes au gouvernement.

Peter Bevan-Baker dit qu'il veut répondre aux critiques selon lesquelles le Parti vert est très proche du gouvernement.

D'une certaine manière, les gens ont l'impression que nous sommes très proches du parti au pouvoir et que nous ne lui demandons pas de rendre des comptes, mais en fait ça n'a jamais été le cas. Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard

Le chef de l'opposition officielle à Charlottetown dit qu'à la reprise des travaux parlementaires, le 7 avril prochain, son parti entend serrer la vis au gouvernement, sans pour autant perdre [son] sens de la civilité .

En début de mandat, des images du premier ministre Dennis King et du chef de l'opposition Peter Bevan-Baker se donnant une accolade avant une entrevue dans les studios de la CBC à Charlottetown ont fait le tour du pays.

De l'avis de Philippe Lagassé, un expert du système parlementaire de Westminster à l'Université Carleton à Ottawa, une opposition efficace n'exige pas d'un parti qu'il soit incivil, mais qu'il pose des questions difficiles et soulève des préoccupations qui auraient pu être négligées .

Avoir une opposition qui s'oppose est généralement considéré comme vital pour demander des comptes au gouvernement [et] donner aux électeurs un choix au moment des élections. Philippe Lagassé, un expert du système parlementaire de Westminster

Le politologue trouve particulièrement étrange et contre-productif qu'une députée verte, Hannah Bell, ait accepté récemment de soutenir activement le gouvernement dans un communiqué de presse officiel annonçant une augmentation des prestations d'aide sociale. Le fait qu'un membre de l'opposition soutienne le gouvernement sape la capacité de son parti à examiner efficacement la politique , indique-t-il par courriel.

Peter Bevan-Baker dit que son parti a tiré des leçons de cet épisode. Nous apprenons , concède-t-il. Je pense qu'il est assez clair que notre proximité avec le gouvernement lui donne tout le crédit politique et que nous prenons tout le risque politique .

Le premier ministre Dennis King, qui fait de la « collaboration » son leitmotiv depuis les élections d'avril 2019, souhaite pour sa part que cette bonne entente entre le gouvernement et l'opposition survive à la prochaine session parlementaire.

Le chef progressiste-conservateur est d'avis qu'un parti d'opposition peut faire son travail efficacement sans perdre de vue la civilité pendant le débat. Nous faisons l'envie du reste du Canada pour la façon dont nous nous comportons , avance-t-il. Je n'ose pas imaginer que nous puissions nous éloigner de ça, même si les partis d'opposition ont un travail à faire .

Le chef de l'opposition Peter Bevan-Baker n'est pas prêt, non plus, à abandonner le modèle de collaboration. Mais je pense que nous allons, au moins dans un sens politique, nous éloigner un peu plus du gouvernement , prévient-il.

Avec des renseignements de Kerry Campbell, de CBC