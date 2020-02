Alors que les blocages ferroviaires en appui aux chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en se poursuivent à travers le pays, un expert en droit autochtone et membre de la Première Nation Matimekush-Lac John, au Québec, déplore « l’ignorance » de la population canadienne au sujet des réalités autochtones.

C’est très dommage, parce qu’après plus de 300 ans de vie commune, il semble qu’il y ait une très grande ignorance [à propos de] qui est qui et qui fait quoi, alors que ça devrait être quelque chose qui fait partie de la connaissance des Canadiens et des Canadiennes , indique André Nadir, qui est aussi associé au cabinet d’avocats BLG.

Il souligne aussi que la population canadienne et les médias doivent porter une plus grande attention aux enjeux autochtones afin de mieux comprendre les différents conflits.

Lorsqu’il y a une crise, il faut [chercher à comprendre] les enjeux autochtones plutôt que de le voir comme une espèce d’anomalie qu’il faut absolument régler par des injonctions et par des interventions policières. Nadir André, expert en droit autochtone

Un policier des Peacekeepers discute avec deux personnes à proximité de la barricade établie sur le territoire mohawk de Kahnawake, le 25 février 2020. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon lui, les récents événements ont révélé une certaine incompréhension des spécificités liées aux différentes communautés autochtones au Canada, ce qui pose problème dans l’analyse du conflit actuel.

Il y a une très grande complexité et tant qu’on va vouloir essayer de parler des Autochtones comme un groupe homogène, on va faire des erreurs parce que vraiment, pour comprendre la dynamique autochtone, il faut comprendre chaque nation et les particularités régionales , soutien Nadir André.

Conseils de bande et chefs héréditaires : comprendre les différences

Le mode de gouvernance au sein des réserves autochtones ainsi qu’à l’intérieur des terres ancestrales est l’une des nombreuses particularités qui peuvent expliquer l’opposition de la nation Wet’suwet’en au projet de gazoduc Coastal GasLink, note Nadir André.

Les conseils de bande, composés d’un chef et de conseillers élus, préconisent un mode de gouvernance qui est défini par la Loi sur les Indiens  (Nouvelle fenêtre) , adoptée en 1876. Ils gèrent ainsi les services et les programmes dispensés aux membres de la communauté qui se trouvent sur la réserve en question.

Or, les chefs héréditaires, qui ne sont pas forcément présents dans toutes les communautés autochtones au Canada, favorisent un mode de gouvernance traditionnel, exerçant une compétence soit exclusive ou soit partagée avec le chef et le conseil de bande , mentionne Nadir André.

Il explique toutefois que, contrairement aux conseils de bande, les chefs héréditaires n’ont pas d’autorité juridique légale puisqu'aucune loi municipale, provinciale ou fédérale ne reconnaît ce mode de gouvernance dans le système juridique canadien. Les gouvernements [ne font affaire] qu’avec les chefs et les conseils de bande , précise-t-il.

Les chefs héréditaires de Wet'suwet'en Rob Alfred, John Ridsdale et Antoinette Austin, qui s'opposent au pipeline Costal Gaslink, lors d'un rassemblement à Smithers, en Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Malgré l’absence de documents juridiques au Canada qui traitent du mode de gouvernance traditionnel des chefs héréditaires, Nadir André affirme que la coutume autochtone offre à ces derniers la possibilité de s’approprier des responsabilités sur une portion du territoire ancestral qui se trouve à l’extérieur de la réserve autochtone.

Dès que les membres d’une communauté autochtone quittent la réserve pour aller pratiquer leurs activités traditionnelles tout en demeurant dans le territoire ancestral, c’est là que les chefs héréditaires ont une autorité morale et politique , spécifie l’expert en droit autochtone.

Le gazoduc passe à travers les territoires ancestraux des Wet’suwet’en qui est sous l’autorité, en théorie, des chefs héréditaires, et non à travers la réserve , poursuit Nadir André.

Une coexistence harmonieuse?

Sur le plan politique et social, Nadir André estime que la coexistence entre les conseils de bande et les chefs héréditaires sur les terres ancestrales n’est pas simple à définir.

Dans certaines communautés, il n’y a que le conseil de bande alors que dans d’autres, le conseil de bande joue un rôle très précis dans la prestation de services et de programmes dans la réserve tout en reconnaissant que la structure de gouvernance “héréditaire” joue un rôle plus important à l’extérieur de la réserve , déclare Nadir André.

C’est propre à chaque communauté de voir la façon dont le conseil de bande agit avec le système de gouvernance traditionnel , ajoute-t-il.

Avec les informations de Zoé Clin