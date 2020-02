Momies et sarcophages de l'Égypte ancienne exposés à Halifax

Il est possible d'admirer des momies et autres artefacts de l'Égypte ancienne, dans une toute nouvelle exposition au Musée d'histoire naturelle, à Halifax.

Le processus de momification est au centre de l'exposition « Momies égyptiennes et vie éternelle », qui s'installe pour une toute première fois en Amérique du Nord.

En collaboration avec le musée archéologique national Egizio de Florence, en Italie, l'exposition « Momies égyptiennes et vie éternelle » présente plus de 100 artefacts originaux exceptionnels, y compris des momies, des sarcophages et des objets funéraires qui évoquent le paysage mystérieux des tombes et des pyramides de l'Égypte ancienne.

Quelque 6000 ans d'histoire se retrouvent exposés au public, jusqu'au 21 juin 2020.

Manipulation minutieuse des artefacts

Les objets de l'exposition ont été installés au musée, de concert avec l'équipe italienne, qui les a elle-même manipulés pendant le transport jusqu'au Musée.

La manipulation des artefacts s'est faite avec le plus grand soin, sans jamais les toucher directement.

La momie est arrivée ici vraiment bien emballée dans sa caisse de livraison , témoigne Mélissa Boucher-Guilbert, technicienne en musélogie au Musée d'histoire naturelle. Il n'y a eu aucun contact physique direct avec elle, qui est arrivée sur une plaquette de bois.

Température et lumière contrôlées

La température à l'intérieur des caissons de l'exposition est contrôlée et la lumière est également diminuée dans les salles d'exposition pour ne pas altérer ces objets en fibres naturelles.

Un sarcophage de l'exposition « Momies égyptiennes et vie éternelle », à Halifax. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Même si Mélissa Boucher-Guilbert a l'habitude de travailler autour d'objets anciens au Musée, elle reste impressionnée devant ces artefacts qui proviennent de millénaires antérieurs.

Juste de savoir que [la momie est composée] de restants humains, c'est sûr que ça vient me chercher. Je suis vraiment touchée par ça, d'être en présence de quelque chose qui est là depuis beaucoup plus longtemps que moi-même. Mélissa Boucher-Guilbert, technicienne en musélogie au Musée d'histoire naturelle d'Halifax

Une tête humaine momifiée est exposée au Musée d'histoire naturelle d'Halifax dans le cadre de l'exposition « Momies égyptiennes et vie éternelle ». Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque