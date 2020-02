Lady Gaga de retour dans un vidéoclip futuriste filmé entièrement sur iPhone 11 Pro

C’est tout en rose que la chanteuse de 33 ans nous revient, avec une nouvelle chanson propulsée par un vidéoclip à l’ambiance futuriste. Sur un fond désertique, Lady Gaga y va de ses plus belles chorégraphies, entourée d’une troupe bigarrée de personnages tout droit sortis des films de science-fiction de série B.

Comme on peut le lire dans une courte description sur YouTube, le clip a été filmé entièrement sur iPhone 11 Pro. Depuis quelque temps, Apple met en valeur les trois caméras de son nouvel appareil avec une série de vidéos regroupées sous l’étiquette « Shot on iPhone » (filmé sur iPhone), comme le clip de Selena Gomez lancé en octobre dernier pour la chanson Lose You to Love Me.

Stupid Love est le premier aperçu de nouvelle musique de la chanteuse depuis l’énorme succès qu’elle a connu avec la trame sonore du film Une étoile est née (A Star is Born), dans lequel elle donne la réplique à Bradley Cooper. Si on exclut le simple The Cure sorti en 2017, c’est également la première sortie officielle de Lady Gaga depuis Joanne, son cinquième album studio lancé en 2016.

On en sait peu pour l’instant sur les détails entourant le nouvel album de Lady Gaga, sinon qu'il serait intitulé LG6, du moins provisoirement. La chanteuse y faisait déjà référence en mars 2019 dans une publication sur Twitter.

« Des rumeurs selon lesquelles je suis enceinte? Je suis enceinte de #LG6 »