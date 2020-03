Une cinquantaine de civières à l'Hôpital de Hull sont « bonnes pour le recyclage »

L'Hôpital de Hull est aux prises avec une flotte de civières en bonne partie désuète. Dans certains cas, elles sont défectueuses. Plusieurs des civières disponibles sont trop vieilles et doivent être remplacées. C'est ce que révèlent des données obtenues par Radio-Canada en vertu de la loi sur l’accès aux documents d’organismes publics.

Des échanges courriels récents indiquent que 55 des 141 civières de l'Hôpital de Hull ont plus de 20 ans d’utilisation et doivent être remplacées.

Dans un échange entre un fournisseur et un responsable du service d’installation du matériel au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais daté du 4 février 2020, le fournisseur écrit que ces vieilles civières sont bonnes pour le recyclage . Il ajoute que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais devrait en acheter minimalement 40, juste pour sortir celles qui sont en état de désuétude .

Seulement à l’urgence de Hull, près de la moitié des 53 civières doivent être remplacées et au moins une dizaine devront l’être dans les prochaines années, toujours selon les données consultées par Radio-Canada.

Les responsables des achats doivent respecter un plan triennal de remplacement des équipements désuets. Au début de l’année, 15 nouvelles civières ont été commandées par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais pour l’Hôpital de Hull, au coût unitaire de 4245 $. Malgré cet achat, nos documents révèlent qu’il resterait plusieurs dizaines de civières à remplacer.

Le ministère de la Santé du Québec précise que la durée de vie normale des civières est fixée à 20 ans, mais qu’il ne s’agit pas d’un nombre d’années maximal d’utilisation, mais plutôt un minimum d’années durant lesquelles le réseau de la santé s’attend à ce qu’une civière donne un rendement équivalent à celui de l’année d’achat .

Une problématique répandue en Outaouais

D’autres hôpitaux de la région ont également des problèmes avec la qualité de leurs civières. Toujours selon ces documents, un fournisseur indique qu’à Maniwaki, Shawville et St-André-Avellin, ces établissements de santé sont les plus en souffrance d’équipements désuets voir inadéquats pour les fonctions requises .

En février 2019, 25 % de la flotte de civières de l’ensemble des urgences de l’Outaouais avait plus de 20 ans de vie.

Un coordonnateur clinico-administratif indiquait dans un courriel daté du 19 septembre dernier avoir un grand besoin de civières pour l’Hôpital de Hull . La situation était telle l’an dernier que des gestionnaires du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ont dû demander à un fournisseur de faire livrer 5 des 10 civières qui étaient prévues pour l'Hôpital de Gatineau à l'Hôpital de Hull, au mois de janvier.

Le prêt de deux civières a aussi été nécessaire pour l'urgence de Hull en 2019. Une agente d’approvisionnement indiquait le 15 janvier 2019 que le besoin est urgent, s.v.p. nous les livrer le plus tôt possible .

Par courriel, l’agente d'information du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a refusé notre demande d’entrevue et nie que la situation soit problématique.

Nous n'accordons pas d’entrevue à cet effet puisque nous ne manquons pas de civières. Marie-Pier Després, agente d’information, CISSS de l’Outaouais

Elle ajoute que celles en fin de vie utile seront remplacées et estime que malgré leur âge, elles sont toutes sécuritaires pour les usagers .

Des risques de chutes et de blessures ?

Des sources syndicales nous indiquent toutefois que le manque de civières et les civières désuètes sont des problèmes connus par le personnel de l’Hôpital de Hull. La situation serait surtout problématique à l’urgence, lorsque le taux d’occupation nécessite l’ajout de civières.

Radio-Canada révélait récemment que la durée moyenne de séjour à l’urgence pour des patients couchés sur une civière a atteint près de 20 heures dans les établissements du CISSS de l’Outaouais. Des employés seraient forcés de sortir des vieilles civières en entreposage, afin de répondre à la demande.

Des risques accrus ont été identifiés par des employés, toujours selon des sources syndicales, surtout lors du transfert de patients de civières d’ambulances vers celles de l’urgence. Par exemple, des défectuosités dans les freins des roues augmenteraient les risques de chutes et de blessures chez les patients et le personnel, selon nos sources.

Un financement inadéquat, selon Action Santé Outaouais

Action Santé Outaouais n’est pas surpris d’apprendre que plusieurs civières sont désuètes à l’Hôpital de Hull et doivent être remplacées. On a qu’à entrer à l’hôpital pour voir dans quel état les civières sont et les autres équipements aussi explique le président du groupe de défense des droits des patients de l’Outaouais.

Denis Marcheterre croit que les gestionnaires du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais font ce qu’ils peuvent, puisqu’ils sont tributaires du financement gouvernemental. Il déplore que ceux-ci doivent toujours cogner à la porte de Québec pour obtenir de l’argent pour des choses aussi de base que des civières.

Le président d’Action Santé Outaouais croit qu’il faut agir rapidement, afin d'éviter de se retrouver avec une flotte de civières à 80 % désuètes dans quelques années à l’Hôpital de Hull.

Avec la collaboration de Catherine Lanthier