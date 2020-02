Adolescente tuée dans les Laurentides : aide à ses camarades de l'école de Lachute

La conseillère en communication de la commission scolaire, Nadyne Brochu, précise que l'aide aux élèves et à l'équipe-école sera offerte aussi longtemps que nécessaire pour que la communauté puisse traverser cette épreuve difficile.

L'École polyvalente Lavigne et la CSRDNCommission scolaire de la Rivière-du-Nord sont notamment en contact avec la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ), la Ville de Lachute, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) dans ce dossier.

Entre-temps, la maison des jeunes de Lachute, Univers jeunesse Argenteuil, offre aussi un soutien psychologique aux adolescents depuis jeudi après-midi. La jeune victime fréquentait cet établissement.

Arrestation d'un quinquagénaire

Un homme de 51 ans a été arrêté à Montréal en rapport avec le meurtre de l'adolescente âgée de 13 ans, dont le corps a été retrouvé mutilé mercredi en bordure d'une voie publique à Brownsburg-Chatham. Il semble que la jeune victime et l'homme arrêté se connaissaient.

Le suspect devrait comparaître en Chambre criminelle jeudi, au palais de justice de Saint-Jérôme. Tôt vendredi matin, la Sûreté du Québec ignorait encore l'heure de la comparution et la nature exacte des accusations qui devraient être portées contre lui.