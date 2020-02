Nouveau jour de grève dans des écoles francophones d'Ottawa : le mouvement ne faiblit pas

Le syndicat représente environ 60 000 enseignants des écoles secondaires anglaises et des employés de soutien, dont certains travaillent dans les écoles francophones. C'est en raison de l'absence de ces employés de soutien que des conseils scolaires francophones ont pris la décision d'annuler les cours vendredi.

Les employés de soutien, nécessaires au fonctionnement des écoles

Marie-Claude Thibeault, présidente de l’unité locale de la FEESO au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, estime que le mouvement ne faiblit pas. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Marie-Claude Thibeault, présidente d’une l’unité locale de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , représente les employés de soutien au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).

Elle était présente à différents piquets de grève vendredi matin et tenait à rappeler l’importance de ce personnel de soutien dans les écoles. On parle par exemple des secrétaires, des informaticiens, des techniciens de bibliothèque, mais aussi du personnel de soutien pédagogique. Ces personnes-là aident les élèves en difficulté d’apprentissage ou de comportement. Si le gouvernement augmente la taille des classes, il y aura moins de un à un avec des élèves en difficulté , a-t-elle regretté.

Selon Mme Thibeault, les employés de soutien ont des demandes équivalentes aux enseignants : revenir sur la hausse de la taille des classes, revenir sur l’idée d’imposer deux crédits de cours en ligne aux élèves de secondaire, et obtenir une hausse des salaires de 2 %, équivalente selon eux à la hausse du coût de la vie.

La majorité des employés de soutien sont des mères et des pères monoparentaux, ils gagnent en moyenne 38 000 dollars par année, donc je pense que ce n’est pas demander gros. Marie-Claude Thibeault, présidente d'une unité locale de la FEESO

L'enjeu de la taille des classes

Devant l’école secondaire Gloucester High School d’Ottawa, plusieurs dizaines d’enseignants et d’employés de soutien tenaient un piquet de grève vendredi. Carolle Coulombe, qui enseigne l’espagnol et le français, estimait que la motivation des grévistes ne faiblit pas.

Des enseignants et des employés de soutien organisent un piquet de grève devant la Gloucester High School à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Je suis ici parce qu’avant-hier, une fille m'a regardé en pleine face et m’a demandé : "Madame, est-ce que c'est vrai qu’on va devoir prendre des cours en ligne? Moi je ne suis pas capable". C’est pour ça que je suis ici , a indiqué Mme Coulombe.

Elle a précisé qu'elle enseigne à un groupe avec des difficultés d’apprentissage et craint que les élèves soient de plus en plus nombreux dans les classes. Si les classes sont plus grandes, on ne va plus pouvoir les aider et on devra payer plus tard pour des services sociaux. C’est mieux de payer tout de suite en éducation plutôt que d’avoir des problèmes plus tard , estime l’enseignante.

Le soutien des parents

À côté du piquet de grève, quelques parents et grands-parents sortaient de la piscine avec leurs enfants qui étaient vendredi en congé forcé.

Je soutiens totalement les enseignants. Je pense que sans les syndicats, on serait encore au Moyen Âge, c’est extrêmement important de les soutenir , a affirmé une dame qui s'occupait aujourd'hui de ses petits-enfants.

Steve Monsour, un père d'Ottawa, a passé la journée avec son fils en ce nouveau jour de grève des syndicats d'enseignants. Photo : Radio-Canada

Steve Monsour, père de famille, a indiqué lui aussi soutenir le personnel de l’éducation malgré les jours de grève qui se succèdent. Ils font ce qu’ils doivent faire et je comprends leur combat, c’est important sur le long terme. Bien sûr, on doit s'organiser, je dois prendre des jours de congé, mais on passe du temps de qualité avec nos enfants et il n’y a rien de mal à cela , a-t-il dit.

Avec les informations de Roxane Léouzon