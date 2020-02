Lendemain de tempête : des écoles et des routes fermées

Les déplacements sont difficiles sur la Côte-Nord, vendredi matin. Les traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine en Haute-Côte-Nord sont toujours annulées.

De plus, la Société des Traversiers du Québec a déjà annoncé que les traversées entre Matane et la Côte-Nord prévues à 8 h et 11 h, vendredi, n'auront pas lieu.

La circulation est interdite aux véhicules lourds entre Tadoussac et Les Escoumins. La route 138 est complètement fermée entre Les Escoumins et Sept-Îles, jusqu'à l'intersection du chemin de la Pointe-Noire. La route 138 est également fermée entre Baie-Johan-Beetz et Kegaska ainsi qu'entre Rivière-Saint-Paul et Blanc-Sablon. Ailleurs sur la route 138, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite.

D’ailleurs, l’aluminerie Alouette informe ses employés de Port-Cartier de demeurer à la maison jusqu’à nouvel ordre. Les employés de Sept-Îles sont toutefois priés de se présenter au travail. Les employés qui travaillent sur des horaires continus du quart de nuit et qui vivent à Port-Cartier doivent rester sur place ou se diriger vers Sept-Îles.

Tous les vols d'Air Canada dans l'Est ont été annulés pour la journée.

Écoles fermées

Les cours aux cégeps de Sept-Îles et de Baie-Comeau sont suspendus. Les employés du Cégep de Sept-Îles doivent se présenter au travail, mais pas ceux de Baie-Comeau.

Toutes les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ainsi que de la Commission scolaire du Fer sont fermées pour la journée. Les deux écoles de la communauté de Pessamit ainsi que les bureaux du conseil de bande sont aussi fermés pour la journée.

Toutes les écoles de la Commission scolaire de Kamouraska –Rivière-du-Loup sont fermées au moins pour l’avant-midi. Les écoles secondaires de La Pocatière et de Saint-Pascal sont fermées pour la journée.

Trois services de garde sont aussi fermés pour l’avant-midi : Des Deux-Clochers de l’école de la Marée-montante à Saint-Roch-des-Aulnaies, Des Petits-Chapais de École J.-C.-Chapais à Saint-Denis et La Frayère de École de l’Amitié à Saint-Gabriel-Lalemant.

En Gaspésie, le Cégep de Matane est aussi fermé au moins pour l'avant-midi. La situation sera réévaluée vers 11 h pour l'après-midi.