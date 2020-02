Des grèves plus longues dans les milieux familiaux

En Estrie, ça concerne une soixantaine de responsables de Lac-Mégantic qui garderont leurs portes fermées jusqu'à midi.

Autrement, les responsables des services de garde en milieu familial de l'ensemble du Québec ouvrent 75 minutes plus tard qu'à l'habitude vendredi.

C'est la succession des moyens de pression amorcés le 31 janvier, qui visent à ouvrir les portes de plus en plus tard les vendredis, 15 minutes à la fois, jusqu’à deux heures plus tard au bout de huit semaines.

Les responsables veulent de meilleures conditions de travail, notamment de meilleurs salaires.

La convention collective est échue depuis le 31 mars 2019.