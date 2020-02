Coronavirus : une Estrienne se retrouve dans un village en quarantaine en Italie

Il est interdit de sortir de la ville. Toutes les villes avoisinantes ont le même ordre , raconte Mme Béland, propriétaire d’un restaurant américain dans le village de Codogno, lors d’une entrevue sur Skype avec Radio-Canada.

On nous demande d’être prudents, de prendre des précautions d’hygiène, comme porter des masques, de garder une distance de deux mètres et de porter des gants. Manon Béland, une Coaticookoise qui vit à Codogno, épicentre du coronavirus en Italie

Des barrages ont par ailleurs été érigés car des personnes continuaient tout de même à sortir de la zone, explique-t-elle.

Les entreprises inquiètes

Dans ce secteur industriel de l’Italie, les commerçants et les entreprises commencent d’ailleurs à s’inquiéter des impacts économiques que pourraient avoir ces confinements sur leurs chiffres d’affaires. L’aspect économique commence à se faire sentir dans toute l’Italie , s’inquiète Mme Béland.

On [doit] fermer tous nos commerces. On a dû fermer le nôtre. C’est un ordre pour tout le monde. Manon Béland, une Coaticookoise qui vit à Codogno, épicentre du coronavirus en Italie

Les épiceries et les pharmacies rouvertes

Les épiceries et les pharmacies ont néanmoins été rouvertes dimanche avec des heures assez strictes qu’on doit respecter , poursuit Mme Béland.

Pour ce qui est de l’alimentation et les médicaments, c’est juste un peu plus long, car les gens doivent faire la file. Les magasins de première nécessité ont des paramètres à respecter. Ils ne doivent pas faire rentrer plus d’un certain nombre de personnes à la fois. C’est difficile pour les gens d’un certain âge , relate-t-elle.

Manon Beland ne sait pas ce qui se passera dans les prochains jours. Elle dit vouloir savoir combien de temps le confinement va durer.