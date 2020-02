Redécouvrir Amber Valley : cette communauté albertaine bâtie par des immigrants noirs

Amber Valley, anciennement appelée Pine Creek, est une des communautés de l’Alberta bâtie par des immigrants noirs, venus du sud des États-Unis, au début du 20 e siècle. Le descendant d’une des familles pionnières, Gilbert Williams, raconte le périple de son père depuis le Mississippi et l’histoire de cette communauté.

Le père de Gilbert Williams fait partie des premiers Noirs à être venus s’installer à Amber Valley.

Alors qu'il cherchait à refaire sa vie loin du climat d'hostilité raciale, de la violence et des lois ségrégationnistes qui régnait dans le sud des États-Unis, l’Alberta cherchait à s'agrandir et promettait de nouvelles propriétés et des terres fertiles gratuites.

Les Noirs [dans le sud des États-Unis] ne se sentaient plus les bienvenus et quand ils ont entendu parler de cette opportunité, c’était très attrayant. Gilbert Williams

Des pionniers d'Amber Valley Photo : Radio-Canada / DANIELLE KADJO

Invitation sélective

Comme le père de Gilbert Williams, entre 1909 et 1911, de 1000 à 1500 Afro-Américains, hommes, femmes et enfants, ont fait le chemin depuis le sud des États-Unis, entre autres des États de l'Oklahoma, du Texas ou et du Missouri, pour rejoindre les terres promises par le gouvernement canadien.

Ce qu’ils ignoraient, c’est que cette invitation au pays de l’érable n’était pas ouverte à tous : le Canada préférant les immigrants européens aux immigrants asiatiques, juifs et noirs. Ces derniers figuraient à la toute fin de la liste des immigrants désirables.

Pour bloquer l’entrée des personnes de couleurs au pays, des Canadiens de l’Ouest ont tenté diverses tentatives et adopté certaines politiques sur l’immigration.

En Alberta, ils fondent des communautés à Amber Valley, Wildwood, Breton et Campsie. Photo : Radio-Canada / DANIELLE KADJO

Tout reconstruire

Parmi ce millier d’immigrants noirs qui ont débarqué des États-Unis, 300 se sont établis à Amber Valley.

Ils ont principalement vécu de l’agriculture et ont parfois eu des emplois saisonniers offerts dans la région, selon Gilbert Williams qui note qu'ils étaient également confrontés à des défis importants.

Tout était à construire. Gilbert Williams

Une maison d'Amber Valley Photo : Athabasca Archives, e.g., AA03237

Quand on t’offre une propriété, tu dois nettoyer la terre, construire ta propre maison, il y a des défis pour arriver à y survivre, et en ce temps, tout était très manuel, il n’y avait pas de machine, explique Gilbert Williams. Je me rappelle que je disais à mon père que ça devait être difficile, sans compter le fait qu’il fallait aussi survivre à l’hiver canadien.

Quand ils ont construit leur cabane, mais il n’y avait pas de planches sur le sol. Je me demandais comment on peut vivre ainsi durant tout un hiver. Gilbert Williams

Dans l’épreuve, des liens forts se sont tissés entre ces personnes aux destins similaires. L’agriculture les a obligés à travailler ensemble, c’était impossible seul , note M. Williams.

Préserver l’histoire

Quand Gilbert Williams repense à ces moments partagés avec son père, c’est une multitude de souvenirs qui lui reviennent : des anecdotes, des histoires les plus incroyables les unes des autres.

Aujourd’hui, président de l’Association communautaire d’Amber Valley, il s’est donné pour mission de préserver cet héritage. Ce que je veux que les gens retiennent c’est que Amber Valley a une histoire, insiste-t-il. Il n’y plus beaucoup de gens ici, mais vous savez quoi, on ne peut pas changer l’histoire, mais on peut la préserver .

Le musée d'Amber Valley Photo : Radio-Canada / DANIELLE KADJO

Avec une autre descendante de familles pionnières, Myrna Wisdom, ils ont décidé de faire peindre une murale qui retrace l'histoire de la communauté.

Je pense que ce qui est le plus important est de se souvernir de toutes ces personnes qui sont venues de l’Oklahoma pour offrir une meilleure vie à leur enfant et leur petits-enfants et c’était dur , explique Trevor Salé, l’artiste qui a peint la murale.

Ça été dur de faire le voyage jusqu’ici, dur de se rebâtir une vie à partir de rien. Trevor Salé, artiste

À Amber Valley, il ne reste comme trace de cette histoire qu'un petit musée.

Mais la plus grande richesse pour Gilbert Williams, c'est de se souvenir que c'est là où tout a commencé, là où ces pionniers ont aidé à bâtir et à définir, à leur façon, le pays qu'est aujourd'hui le Canada.