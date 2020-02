Élections partielles : les libéraux en route vers une victoire écrasante à Orléans et Ottawa-Vanier

Selon un décompte provisoire, les candidats libéraux Stephen Blais et Lucille Collard remportent les élections provinciales partielles dans Orléans et Ottawa-Vanier.

Leur avance est très importante.

Dans la circonscription d'Orléans, 52 bureaux de vote ont été dépouillés sur 57. Pour l'instant, le libéral Stephen Blais remporte plus de 55 % des suffrages, avec plus de 8100 voix d'avance sur sa plus proche adversaire, Nathalie Montgomery du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario.

À Ottawa-Vanier, 108 bureaux de vote ont été dépouillés sur 113. Au moment d'écrire ces lignes, la libérale Lucille Collard est en tête avec plus de 52 % des suffrages. Elle détient plus de 5200 voix d'avance sur Myriam Djilane du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario.

Stephen Blais est en tête du dépouillement dans la circonscription d'Orléans, avec plus de 55% des suffrages. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Stephen Blais était jusqu’ici conseiller municipal et président de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa.

Lucille Collard officiait comme présidente du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

Les premières réactions

Stephen Blais et Lucille Collard ont déjà célébré leurs victoires.

La victoire d'aujourd'hui est très importante, cela envoie message important à Queen's Park : les gens d’Ottawa-Vanier tiennent à leurs valeurs de collaboration et d’inclusion. Ils ne veulent pas les perdre et ce sont les libéraux qui vont maintenir ces valeurs-là , a réagi Lucille Collard.

Le Parti libéral de l'Ontario conserverait ses deux sièges

Ces élections partielles ont été organisées à la suite des démissions de deux députées provinciales libérales.

Nathalie Des Rosiers représentait la circonscription d'Ottawa-Vanier à Queen's Park jusqu'en juillet dernier. Elle a quitté ses fonctions de députée pour devenir directrice au Collège Massey à Toronto.

Marie-France Lalonde représentait elle la circonscription d’Orléans. Députée provinciale depuis 2014, elle a fait le saut en politique fédérale lors des élections d'octobre 2019.

Le Parti libéral de l’Ontario pourrait donc conserver deux des sept sièges qui lui restent à l'Assemblée législative de l’Ontario, après sa déroute électorale de 2018.

Les circonscriptions d’Orléans et d’Ottawa-Vanier sont et pourraient donc rester des forteresses libérales.

Un taux d'abstention record

Ces deux élections partielles sont également marquées par un taux de participation particulièrement faible, probablement inférieur à 25 %. Il s'agirait de l'un des taux les plus bas jamais enregistrés dans une élection provinciale partielle.

Avec les informations de Gilles Taillon