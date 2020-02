Une centrale agroalimentaire régionale ouvrira bientôt à Louiseville

De gauche à droite : Robert Lalonde préfet de la MRC de Maskinongé, Simon Allaire député de Maskinongé, Jean-Frédéric Bourassa coordonnateur du Service de développement économique et du territoire de la MRC Maskinongé et Marie-Christine Hudon directrice des communications, du développement durable et de la jeunesse chez Desjardins

Photo : Radio-Canada