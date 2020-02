Jusqu’au déclin, un thriller survivaliste pour faire découvrir la nordicité québécoise

Le long métrage, réalisé par Patrice Laliberté, détonne par son genre peu exploité au Québec : le thriller. Le rythme est ainsi dicté en bonne partie par l’action et le suspense. Ce n’est pas un film de dialogues et de grandes tirades , explique l’actrice Marie-Evelyne Lessard, qui y incarne une ancienne soldate.

Réal Bossé, qui joue l’un des rôles principaux, souligne que Jusqu'au déclin aurait difficilement pu être produit au Québec sans le soutien du géant américain de la diffusion en continu.

C’est le genre de films qui ne serait jamais fait ici [sans Netflix]. Il ne serait pas financé. Les films de genre, on en fait peu, et ils sont faits à bout de bras. On fait beaucoup de films d’auteur, un peu darks et psychologiques, ou de la grosse comédie avec des humoristes.

Réal Bossé