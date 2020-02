Une infirmière visée par une enquête après la blessure d’un résident d’un CHSLD de Granby

On m’a confirmé qu’effectivement, il y avait eu une situation de violence physique , explique d’emblée Juliette Dupuis, présidente du Comité des usagers de la Haute-Yamaska.

Ce résident-là n’avait tout simplement pas envie de prendre sa médication et l’infirmière qui était en poste avait décidé le contraire , poursuit-elle.

Lors de cet échange, le résident en question se serait débattu et aurait été blessé à un bras. Le protocole n’a pas été suivi dans ce cas-là , regrette Mme Dupuis.

C’est un geste innommable, non acceptable. Juliette Dupuis, présidente du Comité des usagers de la Haute-Yamaska

L’infirmière retirée du milieu

Selon Annie-André Émond, responsable des communications au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, l’infirmière a été retirée du milieu . Nous avons immédiatement retiré l’infirmière pour qui il y a suspicion de gestes inadéquats , explique-t-elle.

Si c'est notre employé, on le suspend avec solde le temps de l’enquête. Si c’est de la main-d’oeuvre indépendante [on] demande à l’agence de la retirer et de s’assurer de faire les gestes adéquats en termes d’évaluation de la compétence , souligne Mme Émond.

Si après enquête on se rend compte qu’elle est fautive [il faut] qu’il y ait des mesures qui soient prises pour éviter que ces gestes-là soient répétés. Annie-André Émond, responsable des communications au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Comprendre les circonstances

Selon le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, l’enquête qui est actuellement menée leur permettra de comprendre les circonstances dans lesquelles les gestes qui sont reprochés à l’infirmière sont réellement survenus.

Le Syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ-SPSCE), qui représente les infirmières du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, est écarté du processus, car l'infirmière soupçonnée n'est pas membre de la FIQ-SPSCE.

Sophie Séguin, présidente du comité exécutif du syndicat, salue néanmoins le fait qu’une enquête sera menée pour éclaircir les circonstances qui entourent l’événement. Mais elle se questionne sur ce qui arrivera à l’infirmière par la suite. Qu’est-ce que l’agence de placement va faire avec les résultats de cette enquête? , se demande-t-elle.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS promet d’agir rapidement dans cette affaire, mais veut néanmoins prendre le temps de rencontrer toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire.