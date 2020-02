Intervenir lors d'un accident de motoneige

Chaque année, des motoneiges et des véhicules tout-terrain (VTT) traversent la glace. À cause de la température de l'eau, le temps est compté et la situation peut s'avérer mortelle. Des secouristes à Conception Bay South à Terre-Neuve ont participé à un entraînement visant à les préparer à réagir rapidement dans le cas d'un tel accident.