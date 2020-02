Le COVID-19 inquiète l'industrie du tourisme de la Colombie-Britannique

Les effets du COVID-19 se font de plus en plus sentir dans le secteur du tourisme. Même si la situation n'est pas critique en Colombie-Britannique, l'industrie se prépare à un ralentissement étant donné la baisse marquée du nombre de touristes chinois.

Le propriétaire de la compagnie de croisière Landsea Tours and Adventures, Kevin Pearce, est inquiet. Il s’attend à une saison touristique qui risque d'être plus tranquille que les années précédentes, avec la propagation du coronavirus qui touche de plus en plus de pays.

C'est vraiment inquiétant, dans l'ensemble de l'industrie, nous gagnons essentiellement tout notre argent pendant ces quatre à cinq mois de haute saison des bateaux de croisière. Kevin Pearce, propriétaire de Landsea Tours and Adventures

Son entreprise embauche actuellement moins de chauffeurs et de guides touristiques, car les réservations sont à la baisse.

Il y a sept cas recensés de coronavirus en Colombie-Britannique, en date du 27 février. Photo : Associated Press / Marco Ugarte

La plupart des gens reportent leurs voyages ou attendent de voir comme se développe la situation, explique Allison Wallace, la porte-parole de l'agence de voyages Flight Centre.

Beaucoup de gens appellent et posent beaucoup de questions, mais les annulations n'ont pas été aussi importantes , note Mme Wallace.

La situation n’est pas encore dramatique : l’augmentation des annulations en février par rapport à l’an dernier tourne autour de 10 %, selon elle.

Or, avec la Chine qui est quasiment isolée, ce sont les touristes chinois confinés qui auront un gros impact sur l'industrie, puisqu'ils représentent le quart des touristes étrangers au Canada.

Si les annulations augmentent, l'industrie du tourisme devra trouver les moyens de remplir les hôtels et d'amener les visiteurs vers les attractions, croit le consultant en tourisme Grefg Klassen.

Avec les informations de Noémie Moukanda