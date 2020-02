LaSalle publie un plan de développement sur 30 ans

Le document présente des engagements dans les domaines du service public, de l’économie, de la qualité de vie, de l’engagement communautaire. Sa conception aura coûté près de 80 000 dollars.

La municipalité prévoit une augmentation de la population d’environ 6 000 personnes sur la prochaine décennie, et de 45 000 à 50 000 personnes pour les 30 années à venir. Mais il s’agit là du seul élément chiffré que contient la publication de 14 pages.

Selon le dernier recensement datant de 2016, un peu plus de 30 000 personnes résident à LaSalle.

Pierre Filion, professeur d’urbanisme à l’Université de Waterloo, note en effet qu' il n’y a absolument aucun élément chiffré par rapport au budget, par rapport aux dépenses, par rapport à l’activité économique , par rapport aux emplois .

Flou sur les projections sur 30 ans

Un plan de développement pour les cinq prochaines années aurait été beaucoup plus précis sur les objectifs en matière d’urbanisme, ajoute-t-il.

D’après lui, les projections à 30 ans finissent par être oubliées, ou désuètes. En effet, sur un laps de temps aussi long, bon nombre de paramètres peuvent changer et ne plus correspondre aux prévisions établies à l’origine, explique le professeur.

D’autre part, Pierre Filion remarque que les objectifs présentés dans les plans stratégiques municipaux se ressemblent beaucoup d’une municipalité à l’autre. Selon lui, ces documents jouent essentiellement un rôle dans le futur proche, parce qu’ils donnent des orientations qui pourront être suivies par l’administration municipale.

Des lacunes dans le domaine de l'environnement

En termes environnementaux, ce document ne dit pas grand-chose , explique Ryan Katz Rosene, professeur adjoint à l'école d'études politiques à l'Université d'Ottawa, et président de l'association d'études environnementales du Canada. il mentionne les changements climatiques une fois (...) . Pourtant, rappelle le chercheur, il y a eu des inondations à LaSalle ces dernières années, et on peut s’attendre à ce qu’il y en ait davantage au cours des 30 prochaines années .

Le chercheur mentionne, à ce sujet, une déclaration du maire Marc Bondy, l’an dernier, suite aux inondations qui ont frappé la ville : Il n'y a rien que nous puissions faire, avait alors indiqué Marc Bondy, alors qu’il rencontrait des résidents victimes d’inondations depuis plusieurs mois.

À lire aussi : Les options sont limitées pour les sinistrés de LaSalle, affirme le maire

Il ne me semble pas que ce soit une attitude particulièrement constructive , explique Ryan Katz Rosene. Il y a des choses à faire (...) pour se préparer au changement climatique , au niveau individuel, municipal, provincial et national , ajoute-t-il.

Ryan Katz Rosene note également que la publication ne mentionne pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni comment la municipalité peut aider les citoyens à intervenir sur cet aspect.