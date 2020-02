Une joueuse de hockey inuvialuit insultée lors d’un match

La jeune étudiante se dit choquée d’avoir entendu une joueuse de l’équipe adverse lui parler de cette façon. Mais, malgré l’émotion suscitée, elle n’a pas perdu son sang froid et a tout de suite fait part de l'événement à l’arbitre, dans l’espoir qu’il prenne des sanctions immédiates. Il m’a dit qu’il ne pouvait rien faire, car il n’a rien entendu , rapporte Davina, déçue.

Originaire d‘Aklavik dans les Territoires du Nord-Ouest, Davina McLeod joue aux Trojans de l’Institut de Technologie du sud de l’Alberta (SAIT) depuis bientôt deux ans. Et elle affirme que c’est la première fois qu’elle vit une telle chose. Je sais que cela arrive partout au pays, je l’ai lu, mais ça ne m’avait jamais atteint personnellement avant cette fois-là , confie-t-elle au micro de l’émission Eye Open de CBC.

Cela vient juste appuyer le fait que nous ne sommes pas vraiment les bienvenus au Canada, nous ne sommes pas respectés. Davina McLeod, joueuse de hockey des Trojans

Consciente que les esprits peuvent parfois s’échauffer sur la glace, elle sait néanmoins qu’il y a des limites à ne pas franchir. Jamais je ne proférerai des insultes racistes pendant un match, je n’en ai jamais ressenti le besoin , affirme-t-elle alors que l’équipe adverse l’accuse d’avoir insulté sa joueuse en retour, avec une insulte anti-blanche. La joueuse des Queens a par ailleurs décliné tout commentaire.

Déstabiliser l’adversaire émotionnellement

Rob Schinke, chercheur à l’Université Laurentienne, n’est pas surpris par cet évènement. Dans un contexte où la réconciliation avec les autochtones est souvent évoquée en politique, pour certains, ce concept reste progressif. Le monde du sport n’a peut-être pas encore assimilé ce concept entièrement , avance-t-il.

Pour le professeur, le fait que les sportifs perdent parfois leur concentration les pousse à aggraver la situation pour les joueurs en face d’eux. Les athlètes devraient se concentrer sur la qualité de leur propre performance plus que tenter de rabaisser les joueurs de l’équipe opposée , affirme-t-il.

Il précise que c’est le genre d’insulte qui revêt la forme d’une agression instrumentale, visant à provoquer des émotions, de la colère, un déclin de la performance... pour déstabiliser . Une chose qui n’a pas fonctionné pour Davina McLeod. La façon dont elle me l’a dit, c’était pour que je me sente inférieure à elle, ce que je n’ai vraiment pas apprécié, car je suis tellement fière de mes origines , assène la joueuse de hockey des Trojans.

Davina McLeod joue dans la ligue universitaire de hockey depuis quatre ans et c'est la première fois qu'elle fait l'objet d'insulte raciste. Photo : Davina Mcleod - Facebook

François Boucher, le vice-président de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA), craint que le climat politique actuel, avec les nombreux blocages de trains en soutien aux chefs héréditaires wet’suwet’en, n’ait amplifié le phénomène. Je pense que les jeunes entendent des choses à la maison qu'ils répètent sur la glace...Il y a de la frustration mal placée qui continue à être là , analyse-t-il.

Il y a longtemps, j’ai vu des équipes inuites se faire huer par des parents...c’était là, mais on n’en parlait pas. C’est encore un problème dans notre société aujourd’hui. Français Boucher, vice-président de la Fédération du sport francophone de l’Alberta

Lui-même entraîneur de hockey depuis trois décennies, il affirme avoir déjà entendu des entraîneurs, qui officient dans des niveaux plus élevés, essayer de déstabiliser émotionnellement des joueurs. On dirait qu’on veut la victoire à tout prix, donc on utilise tous les moyens à notre disposition pour déranger l’adversaire , déplore-t-il.

Dépôt de plaintes

Selon l’établissement universitaire des Queens, le Collège de Red Deer, la joueuse mise en cause s’est excusée au travers d’une lettre, que Davina McLeod a bien reçue, mais qu’elle a du mal à trouver sincère . Elle a aussi dû compléter des heures de service communautaire. L’équipe a quant à elle reçu des cours sur l’inclusion et la diversité.

Le SAIT a déposé plainte auprès de la Conférence athlétique des collèges de l’Alberta qui supervise le sport universitaire dans la province. En réponse, le Collège de Red Deer a également déposé plainte arguant que des étudiants du SAIT avait fait des remarques homophobes à l’issue de la rencontre, ce que l’établissement dément.

Avec les informations de Katie Toth