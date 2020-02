Dépôt d'une motion pour encadrer les séances à huis clos à Sherbrooke

La cheffe de Sherbrooke Citoyen souhaite, entre autres, que les ordres du jour des huis clos soient publiés en même temps que ceux du conseil municipal.

Elle aimerait également que la Ville se dote d'un cadre clair pour établir ce qui doit être traité publiquement ou non.

On veut que le conseil municipal s’engage concrètement pour la transparence. Que ce soit inscrit dans son règlement municipal. On ne veut pas juste des paroles en l’air. On veut que ça soit écrit noir sur blanc. Évelyne Beaudin, conseillère municipale du district du Carrefour

Pour l’instant, tous les sujets s’en vont à huis clos et de temps en temps on se dit que peut-être on pourrait l’ajouter en public. Mais là, l’idée c’est d’inverser la tendance et de [décider] des sujets dont on ne peut pas parler en public. Ce sont ceux-là qu’on essaie d’identifier et de restreindre , explique Mme Beaudin.

Plus tôt cette semaine, Évelyne Beaudin dénonçait le trop grand recours aux séances à huis clos des élus de Sherbrooke, qui priveraient les citoyens et les journalistes de détails importants sur les enjeux de la Ville.

Le maire Steve Lussier et plusieurs autres élus disent ne pas y voir de problèmes, puisqu'aucune décision n'est votée en privé.