Les courses de voiture sur glace, tradition ontarienne inusitée

Les courses de voiture de sur glace sont considérées comme étant les plus abordables sur sport automobile en Ontario. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Ils convergent tous vers la petite localité de Minden, à une heure et demie au nord de Peterborough, pour tenter leur chance lors de courses de voiture sur glace.

Le sport n'a rien de commun. La plupart des pilotes, qui se présentent pour chacune des six fins de semaine que durent la saison, n'avaient encore jamais pris part à une course sur une piste glacée il y a quelques années. La discipline existe pourtant depuis bientôt 50 ans en Ontario. C’est une tradition sportive inusitée et encore méconnue.

Les courses de voiture sur glace constituent le sport automobile, roue contre roue, le moins coûteux qui existe. Certaines voitures en piste sont plus vieilles que leur pilote. Elles coûtent entre quelques centaines de dollars et trois ou quatre milles dollars canadiens. Elles sont bosselées, leur pare-choc manque parfois, mais elles avancent et c'est tout ce qui compte.

Pour un jeune pilote comme Zachary Vanier, de Sudbury, c'est aussi une forme de compétition sans pression. Il partage ses quelques fins de semaine avec son père, Greg, sur la route et à l’hôtel.

Le Franco-Ontarien Zachary Vanier, de Sudbury, se rend régulièrement à Minden pour prendre part aux courses de voiture sur glace. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

On vient ici pour s'amuser , explique le champion canadien de karting en 2016. Tout le monde se connaît, c'est pas trop gros. On se fait des amis et on court en piste.

Zachary est le meneur au championnat dans deux des trois catégories de courses auxquelles il prend part. Il parfait ses habiletés au volant à Minden, mais le plus sérieux de sa saison se joue sur les pistes de bitume une fois l'hiver terminé.

Ce qui fait le charme des courses à Minden, ce n'est pas seulement le caractère spectaculaire des dérapages contrôlés qu'effectuent les pilotes. C’est aussi l’accessibilité.

Les spectateurs n'ont pas à débourser le moindre sous pour assister aux courses. L'accès au site est gratuit.

Les organisateurs invitent aussi les curieux à prendre place comme passager dans les voitures pendant les courses.

Il n’y a pas de meilleur siège que dans la voiture pour goûter à l’adrénaline des courses. Surtout sur la glace! , explique Alex Fedurco, qui possède plusieurs des bolides de la Lexus Sport Cup, l’une des catégories de course de la fin de semaine.

Alex Fedurco porte secours aux voitures endommagées en course pour qu'elles puissent compléter le week-end. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Fedurco, de Oakville, est un pilote lui-même. Il possède aussi sa propre écurie. Il a découvert les courses sur glace sur l’invitation d’un ami.

Il y a quelques années, un bon ami à moi m’a dit "allons piloter des voitures sur la glace à Minden ce week-end". Je lui ai répondu qu’il était fou. Il m’a expliqué que c’était sécuritaire. On est loin des débuts du sport sur les lacs et les rivières. J’ai dit ok et le reste appartient à l’histoire.

Alex agit plus à titre de mécanicien désormais. Il amène ses outils à Minden, les disposent sur une table dans le stationnement et passe une bonne partie de son temps sous les voitures pour leur permettre de retourner en piste rapidement.

Jen Gray, de Toronto, est la seule femme en piste. Elle a aussi mordu à pleines dents dans le sport. Elle s’est achetée sa propre voiture depuis et ne rate pas une fin de semaine de courses à Minden.

L'Ontarienne Jen Gray est la seule femme à prendre part régulièrement aux courses de voiture sur glace à Minden. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Le sport automobile est un milieu masculin, mais je ne me suis jamais sentie jugée ici. On m’a accueilli à bras ouverts! , souligne-t-elle.

La fin de semaine dernière, elle était accompagnée de ses parents qui sont aussi tombés sous le charme de la petite municipalité. C’est l’ambiance familiale qui règne à Minden qui les a séduit.

Elle fait très bien et on ne pourrait pas être moins fière d’elle , lance sa mère, qui regarde les courses perchée au sommet d’un banc de neige comme tous les autres spectateurs qui n’ont pas tenté leur tour en piste.

La saison de courses sur glace prend fin cette fin de semaine à Minden, mais la tradition, elle, n’est pas près de s'essouffler.