Un nouveau garage municipal à Gaspé pour l'automne

L’ancienne scierie de GDS appartient à la Ville et offre actuellement des condos industriels aux entreprises.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que tous les scénarios ont été évalués et un nouveau bâtiment n'était pas une solution moins coûteuse.

On s’entend qu’on est dans un ancien moulin, ce qui est bon, ce sont l’enveloppe du bâtiment et le plancher, c’est à peu près tout. Cependant, on n’a pas besoin de refaire une enveloppe, une toiture et des entrées électriques, donc on a une base, alors c’est évidemment moins cher de profiter de l’infrastructure qu’on a.

Daniel Côté, maire de Gaspé