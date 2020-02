Un Rendez-vous loup-marin sous le regard des femmes

Parmi les participantes, on compte les cheffes Johanne Vignola et Brenda Poirier qui collaboreront avec le chef Jacques Leblanc pour élaborer les plats du traditionnel et très populaire Souper du loup-marinier, qui se tiendra le 7 mars.

Cette année, le Rendez-vous loup-marin, qui a pour thème Regards féminins sur le loup-marin, présentera, en plus de plusieurs vernissages d’artistes et d’artisans, des courts et de longs métrages.

La cinéaste terre-neuvienne Ann Troake sera sur place pour présenter son documentaire My ancestors were rogues and murderers. Le film One last hunt, de la Norvégienne Gry Elisabeth Mortensen, sera également projeté dans le cadre de l’événement.

On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup beaucoup de femmes qui créent à partir du loup-marin et plus ça allait, plus on se disait que ce serait intéressant d’avoir ce volet-là. Il y a beaucoup de femmes dans l’industrie aussi , mentionne la coordonnatrice du Rendez-vous loup-marin, Céline Lafrance.

Ce qu’on ressent ici, et [selon] les rencontres que j’ai eues avec différentes femmes au fil des années, c’est qu’elles y tiennent aussi et qu’elles tiennent à respecter tout ce qui concerne l’univers du loup-marin. Céline Lafrance, coordonnatrice du Rendez-vous loup-marin

Les curieux pourront également assister à différentes conférences, dont celle de trois chercheuses de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Geneviève Brisson, Gaëlle Ronsin et Nathalie Lewis, qui porteront un regard sur les phoques à la fois social et anthropologique.

Le vétérinaire Pierre-Yves Daoust sera également au rendez-vous pour aborder les enjeux entourant la santé des phoques gris et la santé publique.

Écouter l'entrevue de Céline Lafrance à l'émission Bon pied bonne heure

Céline Lafrance rappelle que ces activités ont pour objectif premier de déboulonner certains mythes qui persistent autour de la chasse au loup-marin. Elle indique que de plus en plus de personnes souhaitent se greffer à l'événement, hommes comme femmes.

Le Rendez-vous loup-marin se tiendra jusqu'au 8 mars dans l'archipel madelinot.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay