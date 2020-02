Prosper Petroleum : l’Alberta demande plus de temps pour décider

La semaine dernière, la juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Barbara Romaine, avait donné 10 jours à la province pour décider du sort du projet Rigel de la compagnie Prosper Petroleum. L’Alberta demande maintenant à ce que la Cour lui donne plus de temps.

L’avocate du gouvernement, Doreen Mueller, explique que cet ordre restrictif obligatoire devrait être mis en veilleuse le temps que leur appel de la décision soit entendu.

L’ordre de la juge stipule que le gouvernement doit rendre une décision sur le projet d’ici vendredi, mais selon l’avocate, il est impossible que l’appel puisse être entendu d’ici vendredi.

Il n’y a aucune preuve que le cabinet agit d’une manière ou selon des motifs inappropriés , dit-elle en argumentant qu’il n’est pas dans l’intérêt du public de forcer le gouvernement à prendre une décision avant qu’il ne soit prêt.

L’entreprise s’impatiente

Mercred, l’entreprise Prosper Petroleum a plaidé que le temps d’attente de 19 mois pour obtenir le permis d’exploitation était déjà déraisonnable.

L’avocate qui représente l’entreprise a exhorté la juge Jo’Anne Strekaf à rejeter la demande du gouvernement de l'Alberta.

Ce que l’Alberta et, en tout respect, la cour ne semblent pas comprendre, c’est que Prosper ne sera peut-être plus là si le délai se poursuit , a-t-elle indiqué en plaidant que le délai avait déjà mis la survie du projet et de l’entreprise à risque.

Selon elle, l’attente coûte 130 000 $ par jour à Prosper Petroleum qui a déjà investi 65 millions de dollars dans le projet depuis 7 ans.

Le projet Rigel prévoit extraire 10 000 barils de pétrole par jour dans un secteur situé à l’intérieur du périmètre entourant Moose lake, à environ 70 km au nord-ouest de Fort McMurray.

Initialement proposé en 2013, le projet est approuvé par l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta en juin 2018, mais depuis, le gouvernement tarde à délivrer le permis d’exploitation à la compagnie.

À la fin janvier, le gouvernement s’était accordé trois mois de discussion avec la Première Nation de Fort Mckay pour arriver à une entente concernant le périmètre de protection autour de Moose lake, malgré le désaccord de l’industrie pétrolière.