Fréquentation des salles de cinéma : l'Abitibi-Témiscamingue se démarque

Les salles de cinéma de l'Abitibi-Témiscamingue continuent d’attirer les clients, contrairement au reste du Québec. Une récente enquête sur les projections cinématographiques de l'Institut de la statistique du Québec révèle une baisse 2 % de l'assistance et des recettes en diminution de 1 % en 2019 par rapport à 2018. Une réalité tout autre en Abitibi-Témiscamingue.

Au Québec en 2019 : Diminution de 2 % de l'assistance

Diminution de 1 % des recettes

Ces statistiques provinciales ne reflètent pas la réalité régionale. Le Cinéma le Rift de Ville-Marie a enregistré entre 7 000 et 8 000 entrées en 2019. La coordonnatrice Lysandre Rivard parle même d'une hausse de 3 % grâce aux films québécois.

On a tendance à choisir nos films québécois en priorité et les films québécois et ce qui fait déplacer énormément les gens dans notre cinéma , a constaté Lysandre Rivard.

Une scène du documentaire « Les chiens-loups », de Dominic Leclerc, cinéaste de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Dominic Leclerc

Ça nous permet d'avoir un public fidèle et présent. Les films québécois ont une grande cote de popularité et nous, on en a programmé énormément , ajoute-t-elle.

Les revenus en hausse malgré tout

Malgré une baisse d'achalandage au cinéma d'Amos, la propriétaire Joane Savoie avoue ne pas avoir observé d'impact sur les revenus, qui ont au contraire augmenté. Elle affirme qu'elle pourrait mieux faire si elle disposait de cinq salles au lieu des trois actuellement présentes.

C'est certain que nous on est pénalisés dans le sens qu'on a juste trois salles à Amos, donc on n'a pas toujours les gros films à la sortie pas. Ça nous fait un peu mal , regrette la responsable.

Et d'ajouter que dans les dix prochaines années [elle] vise d'agrandir [son] cinéma. [Elle] irait avec 5 salles pour être capable d'aller chercher toutes les sorties en primeur en même temps que tout le monde.

Pour le propriétaire du cinéma Paramount de Rouyn-Noranda, Pierre Gaudreault, l'appétit des gens pour le cinéma est toujours présent dans la région. Selon lui, ce sont surtout les films produits et réalisés dans la région qui encouragent la fréquentation des salles.

Il donne comme exemple Les chiens loups de Dominic Leclerc ou encore Brothers for life - mémoires d'une saison de Martin Guérin.

2019 est une année qui ressemble beaucoup à 2018, à l'exception que nous, en Abitibi-Témiscamingue, on a eu des films régionaux qui sont venus un peu sauver la mise, dit-il. C'est-à-dire on a quatre films qui ont été produits par des réalisateurs locaux, 4 films qui ont fait une différence dans nos recettes que les autres cinémas dans le reste de la province et du Canada n'ont pas eues.

Pierre Gaudreault croit que le gouvernement devrait investir pour soutenir l'industrie du cinéma.