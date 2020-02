Les étudiants de la Côte-Nord se mobilisent pour réclamer de l’aide financière

Au cégep de Baie-Comeau, la FECQFédération étudiante collégiale du Québec estime qu'il y aurait un manque à gagner de 180 000 dollars.

La présidente de l'Association des étudiants et étudiantes du Cégep de Baie-Comeau, Élodie Poirier, explique que cette aide financière est importante pour le cégep.

C'est inquiétant pour nous. Si on regarde les chiffres, c'est 30 pour cent de notre population étudiante qui bénéficie de l'aide financière aux études. Ça serait vraiment tragique de perdre ces 191 étudiants-là, pour un cégep de notre taille, d'environ 600 personnes , affirme Élodie Poirier.

Une dizaine de personnes ont assisté au point de presse ce matin au Cégep de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

Des actions à Sept-Îles

À Sept-Îles, des activités ont aussi eu lieu à ce sujet, selon Jade Michaud-Duguay, vice-présidente de l'association étudiante du Cégep de Sept-Îles.

Aujourd’hui, entre les plateaux à la cafétéria, on va insérer des pamphlets entourant la campagne afin que les gens puissent se renseigner , explique Jade Michaud-Duguay.

Un kiosque d’information a également été monté dans le hall du Cégep.

La FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec en campagne

La FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec a lancé une campagne en janvier pour demander au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, que les sommes provenant de l’abolition des crédits d’impôt sur les manuels et les études destinées à la communauté étudiante lui soient retournées par le biais de l'aide financière aux études .

La FECQFédération étudiante collégiale du Québec estime que 197 millions de dollars ont été détournés de l'enseignement supérieur par le gouvernement provincial.

Des transferts fédéraux provenant du programme canadien de prêts et de bourses étudiants sont versés à Québec pour compenser les coupes récentes dans les crédits d'impôt liés aux études. Or, ces transferts seraient présentement distribués dans le fonds consolidé du Québec et non pas seulement dans l'enseignement supérieur.

Le président de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec , Philippe Clément, explique les impacts de ces chiffres sur les étudiants. Il indique que les chiffres de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec démontrent un manque à gagner de 125 $ par mois pour les étudiants recevant des prêts et bourses qui sont le plus dans le besoin.

C'est habituellement le tiers le plus précaire de la population étudiante qui est admissible aux prêts et bourses. Cette portion-là pourrait recevoir jusqu'à 125 $ par mois , affirme-t-il.

La FECQFédération étudiante collégiale du Québec réclame que les 197 millions de dollars soient dirigés dans l'aide financière dès le prochain budget qui sera déposé le 10 mars.

Avec les informations de Alexis André Belisle