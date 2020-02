La région acadienne d’Argyle ne se fusionnera pas à Yarmouth

Les conseillers de la municipalité acadienne ont discuté du projet et ont déterminé que la communauté n'était pas prête.

Nos résidents ne sont tout simplement pas prêts à la consolidation ou à l’amalgamation, et ce conseil non plus , a déclaré mercredi le préfet d’Argyle, Danny Muise.

Il estime néanmoins que des changements sont nécessaires pour améliorer les services à la population. Des modifications à la structure de gouvernance de la Municipalité seront examinés. Ses partenariats régionaux également.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait suggéré à Argyle et Yarmouth d’étudier la possibilité d’une fusion avant les élections municipales du 17 octobre prochain.

Une fusion dans l’avenir n’est pas nécessairement exclue. Le conseil municipal a toutefois jugé ne pas détenir suffisamment d’informations pour envisager une fusion dans l’immédiat, ou pour informer adéquatement la communauté à ce propos.

Environ la moitié des quelque 7800 résidents d’Argyle sont francophones. Huit de ses neuf conseillers municipaux parlent français.