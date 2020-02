Le mauvais temps cause plusieurs sorties de route dans la région

À 16 h, la visibilité était réduite sur l’autoroute 10 entre Bromont et Sherbrooke, selon le site Québec 511. La chaussée est enneigée et partiellement enneigée. Même chose à plusieurs endroits sur l’autoroute 55, notamment entre Stanstead et Magog et entre Sherbrooke et L’Avenir.

À Sherbrooke, plusieurs accidents et sorties de route ont eu lieu entre 15 h et 16 h 30, fait savoir le Service de police de Sherbrooke (SPS), notamment à cause des routes glissantes. Personne n’a été blessé grièvement.

Le SPSService de police de Sherbrooke invite les automobilistes à réduire leur vitesse et de garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules.

Un autobus de la STS Société de transport de Sherbrooke immobilisé

Un autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS) s’est immobilisé sur la rue Chalifoux, peu après 15 h, dans l’est de la ville, après avoir dévié de sa voie.

Dominique Gosselin, porte-parole du MTQ, se veut toutefois rassurante. Le retour à la maison devrait être un peu plus facile qu’anticipé car l’intensité des précipitations a vraiment diminué depuis 15 h 30 environ , explique-t-elle au micro de l’émission Écoutez l’Estrie.

Cet après-midi c’était un peu plus difficile au niveau de la visibilité étant donné que la neige était forte , poursuit-elle.

Impressionnant accident d’autocar à Notre-Dame-de-Lourdes

Plus tôt ce matin, vers 10 h, les passagers d’un autobus de la compagnie La Québécoise ont eu tout une frousse. Le véhicule dans lequel ils prenaient place a fait une sortie de route sur la route 265 à Notre-Dame-de-Lourdes, dans le Centre-du-Québec.

L’autobus s’est renversé pour terminer sa course à quelques centimètres d’un poteau électrique. Quatre personnes ont été blessées légèrement, selon la SQSûreté du Québec .

Bien qu’il soit trop tôt pour le confirmer, les mauvaises conditions routières pourraient être à l’origine de l’accident.