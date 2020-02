Perfectionner son français grâce à Donjons et Dragons

Un groupe d’étudiants au Baccalauréat en éducation se rassemble le mardi soir à La Cité universitaire francophone à l'Université de Regina, pour jouer au jeu de rôle Donjons et Dragons en français et ce, depuis près de 6 semaines.

C’est d’abord par intérêt commun, puis dans le but de se préparer à un examen de maîtrise orale de la langue française que Nathan Kerr et Robert Sturgeon ont eu l’idée d’une soirée de jeu de rôle pour s’exercer à parler dans la langue de Molière.

Selon Nathan Kerr, « pour apprendre la langue, il faut vivre la langue ». Alors ils se sont dit, pourquoi pas une activité ludique pour s’y essayer?

À l’aventure!

Donjons et Dragons est un jeu de rôle sur table, inspiré du monde médiéval et fantastique. Les participants interprètent des personnages qui se retrouvent dans différentes aventures. Ce jeu demande beaucoup d’imagination, de créativité, de temps et bien des amis.

Le jeu de rôle est l’occasion pour plusieurs joueurs d’interpréter différents personnages qui tentent de contrecarrer les plans du maître de donjons. En quelques heures, le maître de donjons dirige les personnages dans différentes histoires qu’il a lui-même créées au préalable.

Difficile, le français

Pour les joueuses, ce qui est parfois plus ardu, c’est de trouver les mots justes pour parler sans hésitation. Mais grâce aux soirées Donjons et Dragons, les étudiants considèrent que leur maîtrise de la langue française s’est définitivement améliorée. Ils se disent plus confiants et cherchent moins leurs mots.