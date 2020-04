Qui suis-je?

Je viens de Saint-Didace, un petit village de Lanaudière. Là où l’école primaire ouvre quotidiennement ses portes à ses 32 élèves. Là où, enfant, je suis très vite tombée amoureuse de mon pupitre en bois, de mes crayons, de mes professeurs, du dictionnaire et de Spirou et Fantasio. Début vingtaine, après quelques années d’exploration et une plus qu’audacieuse tentative de DEP en ébénisterie, la lucidité recouvrée m’a fait m’inscrire à l’Université du Québec à Montréal. J’y ai terminé un baccalauréat en enseignement du français et un certificat en création littéraire. J’enseigne maintenant depuis 10 ans à l’école secondaire et je joue les entremetteuses entre mes enfants, les crayons et les livres. La création et la publication d’une bande dessinée sont un rêve que je cajole.

Ma nouvelle en quelques mots

Atrophie, c’est l’histoire vécue de tout plein d’ados impopulaires qui donneraient leur collection de timbres rares pour avoir un ami.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ce sont mes élèves du groupe 28 qui m’ont convaincue de me remettre à l’écriture.

Les premières lignes de ma nouvelle

Je suis consciente qu’il y a des gens qui vivent la guerre et la misère. Des gens qui perdent tout ce qu’ils ont. Des gens que la vie n’a pas gâtés… Je suis bien triste pour eux. On dirait que la vie fait souvent mal les choses. Pour ma part, j’ai un lourd handicap. Une atrophie du cœur, en quelque sorte. Une inflammation de la solitude : je n’ai pas d’amis. En ce sens, la guerre et la misère sont aussi mon pain quotidien; je prendrais plutôt des sushis. Extrait d'Atrophie, de Geneviève Bernèche

