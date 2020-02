Hommage à Michka Saäl, décédée en 2017 : son mari termine ses films

En 2014, la cinéaste Michka Saäl n’a pas fini son documentaire Les aventuriers et est malheureusement décédée en 2017 sans l’achever. L’écrivain Mark Foss, son mari, a terminé le travail avec l’équipe de la réalisatrice. Finalement, le long métrage est présenté au Rendez-vous Québec Cinéma, le 28 février.

C’est le manque d’argent qui a empêché Michka Saäl de terminer Les aventuriers. Le film a été fait avec trois fois rien. Il n’y avait pas un gros budget. Puis, elle a eu des bourses pour d’autres films , explique Mark Foss en entrevue.

Ce dernier n’a pas hésité à finir le long métrage, comme en 2018 pour New Memories, duquel elle travaillait à la postproduction au moment de sa mort. « Ce n’était même pas une décision, je ne pouvais pas ne pas terminer le film. Elle en avait laissé deux. Le deuxième [Les aventuriers] a été plus difficile à terminer, car il n’y avait pas de budget. »

Des dons pour finir le film

Mark Foss s’est donc tourné vers le sociofinancement pour amasser le budget nécessaire à la postproduction des Aventuriers, qui était déjà monté. Mon but était de récolter 8000 $. C’était raisonnable. Finalement, j’ai eu 14 000 $ en 1 mois , explique-t-il.

Il a aussi bénéficié de l’Aide au cinéma indépendant de l’Office national du film (ONF). Ça n’aurait pas été possible sans cette aide, et j’ai aussi participé avec mon argent.

Une équipe tissée serrée

Le gage de réussite pour terminer le film de Michka Saäl a été de travailler avec son équipe habituelle pour la postproduction, car le montage avait été terminé par la réalisatrice en 2014. Toutefois, cette étape est celle qui coûte le plus cher. C’est aussi technique et ça donne le côté artistique au film. La conception sonore et le mixage étaient le grand défi, car il n’y avait pas assez de vie dans le film , explique Mark Foss.

Ce dernier a donc donné les clefs du film à l’équipe habituelle de Michka Saäl, qui avait travaillé avec elle pour d’autres films : Catherine Van Der Donckt, à la conception sonore, Benoît Dame, au mixage, et Xi Feng, au montage.

J’ai fait beaucoup confiance à son équipe. Elle travaillait avec Michka pour plusieurs films, dont le premier. J’ai assisté aux sessions de travail comme un petit oiseau. Elles et il étaient très conscients de ne pas être intrusifs, ont beaucoup discuté et essayé des choses. Mark Foss

De son côté, outre la recherche de financement, Mark Foss a supervisé le tout et cherché des images de Michka Saäl pendant le tournage pour les inclure dans le générique afin de lui rendre hommage. C'était toute une expérience pour quelqu’un dont la réalisation n’est pas le métier. Je suis écrivain, pas réalisateur. J’ai travaillé avec elle sur cinq de ses films, mais pas sur le plan technique. C’est pour ça que je voulais travailler avec les gens qui l’adoraient et l’aimaient. Il y a eu une volonté incroyable de terminer le film parmi ses amis et les gens du milieu , soutient-il.

Une lettre d’amour au Québec

Les aventuriers marque le 30e anniversaire du début de la carrière de la cinéaste Michka Saäl, qui est née en Tunisie et est arrivée au Québec dans les années 80. Dans ce film, on voyage au cœur de Montréal par le portrait de trois personnages : un amateur de bazars, un peintre-collectionneur qui retouche des œuvres d’art et une ex-reine de la nuit.

Elle a eu cette idée après avoir tourné plusieurs films à l’extérieur du Canada.

Elle voulait rétablir sa présence au Québec et elle a eu cette idée. C’est une lettre d’amour au Québec Mark Foss