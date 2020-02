Un cadeau du ciel pour l’Association régionale des jeux de rôle

L’ AJRATAssociation des Jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue était à la recherche d’un terrain depuis plus de deux ans afin de permettre à des adeptes de Val-d’Or de pratiquer des activités de « airsoft », un jeu de guerre avec pistolet à air, cousin du « paintball ». L’appel à l’aide a été entendu par Frédéric Vincent, du Développement des Grands Ducs. Il a offert à l’Association une parcelle de terrain à Dubuisson qui ne pouvait pas servir au développement résidentiel.

C’est vraiment cool comme proposition, se réjouit Tommy Grignon, président de l’ AJRATAssociation des Jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue . Nous sommes une jeune association et n’avons pas de source de revenus récurrente. On cherchait un partenariat du genre avec un promoteur ou une ville, afin de développer quelque chose de récréotouristique.

Les deux parties ont signé une entente en décembre qui permettra à l’Association d’accéder au terrain gratuitement, au moins pour les 10 prochaines années, et d’y aménager ses installations.

Plusieurs idées d'aménagements

Un comité a été mis sur pied pour cibler les différents aménagements qui pourront être réalisés sur le Domaine AJRATAssociation des Jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue , situé sur le chemin Des Mineurs et accessible aussi par le lac De Montigny. L'objectif est de rejoindre les amateurs de « airsoft » et de « paintball », mais aussi de jeux de rôle et simulations de toutes sortes.

Le terrain est bien situé et d’une très bonne grandeur,. C’est même au-delà de nos attentes. Le président de l'AJRAT, Tommy Grignon

On imagine à terme un village bien monté avec plusieurs structures, facilement modifiables, indique Tommy Grignon. Que ça soit médiéval ou moderne, ça pourra être utilisé dans tous types d’univers pour des jeux immersion, grandeur nature, ou fantastiques. On a beaucoup de bonnes idées et on espère que les gens vont embarquer. Notre but, c’est de rendre le tout utilisable pour toute la communauté.

L' AJRATAssociation des Jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue pourrait y tenir ses premières activités dès cet été.