COVID-19 : la Saskatchewan met en garde les voyageurs contre les déplacements dans 7 pays

Le gouvernement de la Saskatchewan a affirmé jeudi que sept pays sont actuellement les plus à risque en matière de contamination du COVID-19 : la Chine, Hong Kong, l’Iran, le Japon, le nord de l'Italie, Singapour et la Corée du Sud. Il demande aux voyageurs vers ou depuis ces pays de rester à l'affût des symptômes de la maladie.

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, a déclaré que le risque pour les voyageurs canadiens de contracter la maladie reste faible. Toutefois, le gouvernement provincial a ajouté de nouvelles recommandations dans l'espoir de prévenir une éclosion dans la province.

Il est ainsi recommandé aux voyageurs dans les sept pays les plus à risque d’observer l’apparition de symptômes comme la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, et ce, pendant les 14 premiers jours après l'arrivée d'un voyage. En cas de symptômes, les gens sont priés d'appeler le service de santé téléphonique HealthLine. Dr Shahab conseille également à ces personnes d’éviter des lieux où l’on retrouve de nombreuses personnes, comme les écoles ou les milieux de travail.

Dr Saqib Shahab recommande aussi à la population de se laver les mains régulièrement.

Le nombre de pays qui ont confirmé des cas de COVID-19 continue d'augmenter.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelque 40 pays sont touchés par la maladie.

À ce jour, 27 cas ont été testés pour le COVID-19 en Saskatchewan. Tous les résultats ont été déclarés négatifs.