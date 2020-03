La Saskatchewan resserre les critères d'enregistrement des partis politiques

Non seulement il faudra amasser au moins 2500 signatures d’électeurs valides pour s’enregistrer comme parti politique auprès d’Élections Saskatchewan, mais il faudra aussi désormais que l’ensemble de ces signatures aient été obtenues dans les 6 mois précédant la date du dépôt de la demande.

Autre modification : un mouvement qui souhaite s’enregistrer pourra à présent le faire jusqu’à sept mois avant la date d'une élection générale.

L’observateur de la scène politique et professeur émérite à l’Université de Regina Stephen Kenny pense que ces changements ont été effectués par le gouvernement pour contrer de nouveaux partis politiques en vue des prochaines élections provinciales.

Avec ces modifications, le gouvernement resserre les règles, et il est fait plus difficile pour les tiers partis de participer et de s'inscrire comme parti enregistré.

Stephen Kenny, observateur de la scène politique et professeur émérite à l’Université de Regina