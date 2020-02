Roméo et Juliette, une histoire d'amour et de violence

Pour le metteur en scène Jean-Philippe Joubert, Roméo et Juliette est bien plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de violence et de passion qu'il entend bien faire vivre aux spectateurs.

Publiée en 1597, la célèbre pièce de Shakespeare Roméo et Juliette est devenue au fil des siècles un archétype de l'amour tragique, tant et si bien qu'on en a parfois perdu de vue le contexte social et politique.

C'est une oeuvre que tout le monde pense connaître, mais qu'on connaît mal , affirme le metteur en scène Jean-Philippe Joubert. La pièce a des dimensions politiques. C'est une pièce violente. Il y a des morts, des suicides. Il y a des nombreux éléments qu'on oublie parce qu'on a focusé sur l'histoire d'amour.

Le metteur en scène Jean-Philippe Joubert en plein travail Photo : © stéphane bourgeois / Stéphane Bourgeois

L'homme de théâtre souhaite avec cette mise en scène mettre en lumière tout ce qui contribue à cette histoire d'amour .

Question de genres

Adaptée par Rébecca Desraspe, en étroite collaboration avec Jean-Philippe Joubert et Marie-Hélène Lalande, la pièce revisite la question du genre dans la pièce Roméo et Juliette. En effet, la violence n'est pas ici exclusivement masculine.

On est allés transformer le genre de certains personnages en disant : "Ça, c'est un gars, mais ça pourrait être une fille. Une qui est badass, pis qui va se battre avec les autres".

La version de Roméo et Juliette qui nous sera présentée la semaine prochaine au Trident mettra de l'avant le caractère affirmé de Juliette. C'est elle le personnage principal , explique Jean-Philippe Joubert. C'est elle qui vit le plus de conflits, qui est entourée du plus de personnages et c'est elle qui agit le plus, qui fait des plans.

Gabriel Cloutier-Tremblay incarne le personnage de Roméo dans la pièce «Roméo et Juliette» qui sera présentée au Trident à compter du 3 mars. Photo : © stéphane bourgeois / Stéphane Bourgeois

D'où le choix de présenter une Juliette très incarnée, interprétée par la comédienne Laurence Champagne.

Je cherchais une Juliette qui a beaucoup d'énergie. Une Juliette qui n'est pas désincarnée, donc une Juliette sportive. C'est ce que Laurence amène. C'est une sportive, elle amène une énergie qui est très ancrée. On n'est pas dans la Juliette éthérée .

C'est à Gabriel Cloutier-Tremblay que revient le rôle de Roméo à qui il apporte une énergie brute. Gabriel est un gars très viscéral, très entier .

Ce duo-là a travaillé merveilleusement bien, dans une profonde complicité Jean-Philippe Joubert, metteur en scène, au sujet des comédiens qui incarnent Roméo et Juliette

Lutte et chorégraphie

Pour les déplacements, le metteur en scène a fait appel au chorégraphe Alan Lake, mais aussi au lutteur vedette Marko Estrada

C'est une histoire dangereuse, Roméo et Juliette. Je voulais qu'on sente ça, alors on a essayé de rendre les combats les plus solides possibles. Jean-Philippe Joubert, metteur en scène

À quelques jours de la première, l'homme de théâtre tient à faire une mise en garde.

Il faut bien se rappeler que cette pièce-là est une pièce violente. C'est une pièce qui aborde le suicide de façon très frontale. Je pense qu'il faut le savoir avant de venir. C'est vraiment une histoire d'amour, de violence et de suicide .

La pièce Roméo et Juliette sera présentée au théâtre du Trident du 3 au 28 mars.

Une supplémentaire est également prévue le 24 mars, à 19h30.